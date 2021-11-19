全國300家全聯門市販賣官田菱雉菱商品！　黃偉哲：歡迎全聯加入水雉保育行列

▲台南市長黃哲推動水雉保育不遺餘力，並與全聯副董事長謝健南、農友林丙火等人快樂下菱角田採菱角，竭誠歡迎全聯加入水雉保育行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市農業局為有效保育水雉族群數量成長，努力推動300家全聯門市販賣官田菱雉菱商品，台南市長黃偉哲19日以實際行動與全聯副董事長謝健南、農友林丙火等人快樂下菱角田採菱角，並表示竭誠歡迎全聯加入水雉保育行列，確保台南市鳥水雉族群數量增加。

20多年前，號稱「菱角鳥」的水雉鳥面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失，農民施用加保扶與托福松等農藥當毒餌來防治鳥害，造成許多水雉中毒，有的甚至因鳥網纏繞而死亡等生存困境，使得族群量大幅下降剩下50幾隻。

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台南市長黃偉哲表示，為了搶救瀕危的水雉，後續在林務局、台南市政府、濕地保護聯盟、全臺鳥會、官田水雉園區等單位的串聯，並展開水雉搶救計畫，經20年努力及長期監測下，全台南水雉鳥的數量已達到1741隻，而且也在幾年來升格為市鳥。

農業局長李建裕表示，水雉鳥中毒威脅逐漸減輕的同時，水雉鳥依然面臨菱角田棲地逐漸萎縮的困境，因為現代人少吃菱角，產業面更因為菱農老化、相關人才缺乏，產業經營相當困難。官田水雉生態園區主任李文珍等一群水雉守護者集思廣益，創造出官田菱雉菱，藉以推廣官田菱角，全聯得知有菱農為了水雉堅持友善耕作，但是卻缺乏銷售的通路，決定在300間門市販賣「官田菱雉菱」，為農民生計及生態進一分心力。

市長黃偉哲表示，2019年開始推廣官田菱雉菱至今，最令人感動的是，剛開始只有1位農友綠寶田農場主人林丙火投入友善耕種的行列，那時他常被笑是傻瓜，因鮮少人會為了維護生態而犧牲自己的收入，但身為領頭羊的林丙火，用行動影響其他農民，到現在共有3位農友一同守護水雉鳥，而耕作面積也從1公頃增加到3公頃，光是2021年在契作田區，就成功孵化出117隻水雉寶寶。

農業局長李建裕指出，目前官田地區種植水稻、菱角取得綠保標章農民有21位，面積約計27.15公頃，其中取得綠保標章再取得濕地標章有3位，並核發濕地標章7,500張，以延伸水雉棲息範圍，有效保育水雉族群數量成長。

李建裕局長強調，未來凡通過綠保及濕地標章所認證的農產品，農業局將協助行銷農產品，打通市場通路，提高農民收益，希望鼓勵更多農民加入綠保及濕地標章行列，營造水雉友善棲息環境。