全聯哪牌醬油膏「甘甜鹹」？老饕激推這2款：吃到驚為天人

▲醬油是相當常見的調味料，但不同品牌也會有不同風味。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣有許多人在吃美食時，都會加上一點醬油、醬油膏提味，但也因為市面上各式品牌琳瑯滿目，使得不少人在挑選時都會面臨選擇障礙。一名網友就在臉書發文詢問，有沒有人有推薦「甘甜鹹、不死鹹」的醬油膏？引發熱議，其中就有許多老饕狂推「這2牌」，並稱「吃了就回不去了」。

據了解，製造醬油一般以大豆為主要原料，加入水、食鹽經過製麴和發酵，如果額外添加黏稠劑就會形成醬油膏，近幾年除了原本就普遍使用的東亞各國家外，在美國及歐洲也佔相當消費比例。有網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文求問，「請問有社友推薦醬油膏嗎？我不要那種死鹹的，想找古早味，甘甜鹹甘甜鹹那種。」

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▲「大同醬油」獲得不少網友青睞。（圖／資料照）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「萬家香，或是龜甲萬」、「黑龍醬油膏」、「香菇素蠔油」、「別忘了高慶泉」、「瑞春的『菊等級』」、「東成醬油膏。很好吃」、「虎尾的龍泉醬油膏」、「下營農會蔭油，真的很回甘」、「南部的高興油膏」、「西螺三珍醬油」、「丸莊松醬油膏」、「福松醬油膏」、「台南後壁區菁寮萬味香醬園，好吃」。

其中，許多老饕都推薦「大同醬油膏」和「屏科大醬油膏」，「屏科大真的讚，第一次吃到驚為天人」、「大同吃了就回不去了」、「推屏科大醬油膏」、「屏科大，不死鹹回甘，直接沾也好吃」、「西螺大同醬油，從小到大用這品牌」、「屏科大完全符合您的需要」、「大同，便宜又好吃」、「我覺得屏科大醬油口味很好，醬油膏口感也很棒，用了就不想換了」。

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