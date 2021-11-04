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代理教師慘淪「暑假無償辦公」　全教總痛批政府是「薪資小偷」

▲▼民眾黨立委高虹安、張其祿今天舉行「代理教師權益保，基層受教沒煩惱！」記者會。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲民眾黨日前曾召開關心代理教師權益記者會。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者許敏溶／台北報導

全台國中小代理教師佔教師總人數超過1成4，卻面臨同工不同籌、暑假無償辦工等困境，包括立委高虹安、范雲也關注代理教師比例、勞動權益等議題，長期關心代理教師權益的全教總今指出，政府機關作法坐實「薪資小偷」價值定位，呼籲政府應該給予代理職缺的代理教師應完整1年12個月聘期，並給足待遇與職業保險。

根據教育部統計，目前全國已領有教師證但未能考取正式老師的人數共有9萬1280人，其中有2萬2331人擔任公立學校代理教師，這還不包括沒有教師證、長期代課、短期代課老師等代理教師，等於全台國中小代理教師佔教師總人數超過1成4，但卻面臨同工不同籌、暑假無償辦工等困境。

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▲▼教育部公布學習歷程檔案遺失處理進度。（圖／記者崔至雲攝）

▲全教總呼籲教育部應給予代理教師完整一年聘期、足額待遇及職業保險。（圖／資料照片）

日前包括民眾黨立委高虹安召開記者會，呼籲政府應提高教育經費，改善教師待遇，讓代理老師不過勞，學童教育才能更有保障；范雲則表示，去年代理教師比例達14%，等於每7個教師就有1個代理教師，嚴重侵害教師勞動權益及影響學生學習品質。

全教總今天則表示，公立高中以下學校因法規上員額控留、增給合理化編制外教學人力，或者學校因應少子女化自主控管聘任等因素，導致學校現場代理教師比例過高，代表正式專任教師開缺受阻，不利於具有教師資格的儲備師資職涯發展。

全教總批評，盤點過去從勞動條件盤點，各主管機關沒有善待代理教師，例如代理教師未給足十二個月的薪水，不僅出現待遇支給缺口，更影響代理教師的職業保險保障及退休提撥，另外代理教師的給假比照約聘僱人員，卻排除慰勞假適用，剝奪代理教師休假權益。

全教總指出，嚴格來看，代理教師代理的職缺，本就是專任教師員額，各主管機關依法應編足專任教師的人事預算，卻改以進用代理教師方式，處處給予減法式不利益對待，符合縣市政府節省人事支出目的，讓政府機關坐實「薪資小偷」價值定位。

全教總呼籲教育部，恪遵教師法授權，代理教師權利義務在授權子法中明定，落實修法而非放任各縣市政府給予差別待遇，造成一國多制，更呼籲立委、監察院監察委員，嚴格監督、糾正行政機關對代理教師的不合理對待。

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