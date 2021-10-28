軍公教調薪4%創25年新高　全教總籲應納團體代表並制度化

▲蘇貞昌宣布明年軍公教調薪4%。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院長蘇貞昌今（28日）宣布，明年軍公教人員調薪4%，寫下25年來軍公教調薪幅度最高的一次，全國教師工會總聯合會（全教總）指出，有調薪比沒調好，4%比3%好，肯定蘇貞昌重視軍公教對國家的貢獻，且突破以往只有3%的窠臼，但比起民間企業薪資平均漲幅還有一大段距離，呼籲軍公教調薪應納入團體代表並加以制度化，才符合民主國家做法。

基本工資審議委員會日前拍板調漲勞工薪資，調幅超過5％，當時蘇貞昌便表示，台灣經濟成長的果實應與全民分享，隨即指示研擬軍公教的調薪方案，而蘇貞昌今天在院會拍板軍公教調薪方案，明年起將調薪「4％」，成為25年來軍公教調薪幅度最高一次。

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近年積極關注軍公教調薪議題的全教總指出，基本工資的審議已經制度化，而民間企業薪資也不斷成長，加上物價節節高升，軍公教的薪資卻要隔好幾年才會調3%，完全跟不上物價上漲及民間薪資漲幅，變成實質減薪，努力工作卻不被肯定情況，所以全教總挺身為軍公教調薪議題發聲。

▲全教總呼籲軍公教調薪走向制度化，並納入基層團體代表。（圖／資料照片，記者崔至雲攝）

全教總指出，包括日、韓、香港、新加坡等類似國家的公教調薪，均有邀請基層公教代表參與，且主要是參考民間企業薪資漲幅做調整，且調薪是常態，不調薪才是例外，反觀台灣軍公教調薪，所謂的「軍公教待遇審議委員會」根本就是政府的橡皮圖章，無法發揮薪資審議功能，結果就是隔好幾年才調一次3%，變成「不調薪」是常態，即便調薪，調幅也跟不上民間企業薪資平均漲幅、重要民生物價指數等調薪重要參考數據。

全教總認為，國家的經濟成長早就飛到太空，而公教調薪還在地球表面，而從各國的軍公教調薪制度來看，我國政府對待軍公教態度仍是極權專制作法，不僅不讓基層團體代表參與，更不重視軍公教的勞動權益，以致軍公教的薪資議題完全是黑箱作業，全憑行政院長一人意志而定。

因此，全教總呼籲，台灣已是民主法治社會，政府對待軍公教也應該摒棄專制極權心態，尊重軍公教的勞動權益，讓軍公教調薪走向制度化，納入基層團體代表，使台灣成為真正的民主法治國家。