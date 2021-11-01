　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學習歷程檔案出包1個月沒人負責　潘文忠：已積極在進行

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許展溢攝）

▲潘文忠強調，後續會有學習歷程檔案檢討報告。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

學習歷程檔案因人為操作失誤而大規模消失事件，造成各界一片譁然，事件發生迄今超過1個月，全教總批竟然還沒有任何官員為此負起責任，消極迴避態度非常不可思議。教育部長潘文忠今（1日）表示，會再做後續檢討報告。

全教總指出，這已非學習歷程檔案第一次出包，去年就發生過學生上傳後檔案卻消失的狀況，可是教育部除請受影響的學生重新上傳檔案外，似乎沒有其他因應方式，亦不見事後檢討跟積極作為，以致於今年爆發更大規模的失誤。全教總更要求教育部負起相關責任，盡速公布後續處理措施與負責官員，以正視聽，並應提出完整配套措施，學習歷程檔案不容再有任何疏失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院教育及文化委員會今進行國體法22條、私校法62條詢答，潘文忠被問到學習歷程檔案究責一事指出，第一時間代表教育部跟受到影響的學生、老師表達最高歉意，這階段也透過學校一起協助學生，都逐步順利完成，當時各界包含教委等都希望教育部應該就整體學習歷程檔案建置，要做檢討精進跟負起相關責任，當時10月13日給教育部1個月時間檢討改進相關責任，這部分教育部已積極在進行。

潘文忠提到，今天開始學校要正式將學生109年檔案提交到中央資料庫，目前都全力最準備，希望順利保障學生能順利提交，也會依教委要求做後續檢討報告。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
百萬女神脫內衣「破尺度裸上身」！　一側身5萬人暴動
這間學校「延到8點」到校！　學生喜喊：可以睡飽了
她一招「銷魂毒龍鑽」　老司機排隊等升天
「50公分羚羊角」板橋2騎士互毆！　他怒提告監視器反打臉
連千毅「恩愛娜美妻照曝」生活變了！　揭動手術引退真相
男星離婚「美麗前妻出櫃」！　合照像3兄弟
青少年第二劑BNT改成人先打　醫曝3因素考量

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」…學生喜喊：可以睡飽了

郵局今「免預約」可領五倍券！30秒快速到手　外籍男身分不符撲空

英文檢測取代升學考試英文科　藍委：輕率提案引師生恐懼

快訊／美再贈「150萬劑莫德納」下午抵台　指揮中心14時說明

夜宿凱道第2晚　四叉貓直擊「現場超冷清」慘兮兮：帳篷剩2、3人

學習歷程檔案出包1個月沒人負責　潘文忠：已積極在進行

行程跑到掛急診太累了？　陳吉仲：個人隱私已一切正常

微博熱搜台灣人瘋囤戰時物資　醫4字真相笑翻網「台灣日常幸福」

鋒面先到雨一波　強冷空氣「立冬」接力探14度

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

《哥哥》大嫂團來鬧場！莫名尬RAP　陳小春得1位..應采兒台下逼：感謝我！

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」…學生喜喊：可以睡飽了

郵局今「免預約」可領五倍券！30秒快速到手　外籍男身分不符撲空

英文檢測取代升學考試英文科　藍委：輕率提案引師生恐懼

快訊／美再贈「150萬劑莫德納」下午抵台　指揮中心14時說明

夜宿凱道第2晚　四叉貓直擊「現場超冷清」慘兮兮：帳篷剩2、3人

學習歷程檔案出包1個月沒人負責　潘文忠：已積極在進行

行程跑到掛急診太累了？　陳吉仲：個人隱私已一切正常

微博熱搜台灣人瘋囤戰時物資　醫4字真相笑翻網「台灣日常幸福」

鋒面先到雨一波　強冷空氣「立冬」接力探14度

快訊／藻礁爭議2.0？協和電廠將改建天然氣接收站　謝國樑聲援

新竹1歲男嬰送托8天…滿身瘀青「半夜驚醒爆哭」！媽怒報警提告

專家：「冷氣團」下周一到台灣　最低溫時間曝

勞退收益減少！　勞動基金截至9月底收益數月減1111億元

陸最大海上風電項目首標段完工　年上網電量可達22億千瓦時

台版「富良野花毯」提前登場！16萬盆加碼薰衣草　最美2時間點曝光

杜蘭特肘擊活塞長人遭驅逐　哈登飆出大三元！籃網大勝活塞26分

洞穴突坍塌！巴西消防員受訓慘遭活埋　9死多傷

星巴克爽爽喝！7大餐飲超狂「買1送1」優惠來了　吃牛排免費送豬肋排

全校親師投票！高雄這國小「可8點到校」…學生喜喊：可以睡飽了

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

生活熱門新聞

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

他背後偷襲女友　轉頭竟是雙胞胎妹妹

打2劑高端28天再驗抗體！四叉貓公布數值

媽見兒寫「龜」字震驚寫錯30年　正解曝光

台收贈疫苗超過總人口！　最新數量曝

青少年第二劑BNT喊卡　醫曝3因素

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

更多熱門

相關新聞

學生上公車「只投2元」！司機抓包氣炸

學生上公車「只投2元」！司機抓包氣炸

台灣路上有許多公車，只要少許零錢，或是使用電子支付，就能搭乘。不過，一名公車司機分享，時常碰上學生搭車時，只投了2個1元，或是被抓到金額短少還不知悔改的狀況，讓他十分憤怒，「有錢去百貨公司，沒錢付搭公車的錢？？我很後悔沒報警處理他！」

油價上漲客運業咬牙撐　續推五倍券優惠搶客

油價上漲客運業咬牙撐　續推五倍券優惠搶客

隨時隨地看！體育署運動賽事開播

隨時隨地看！體育署運動賽事開播

「內臟人」女師本尊現身！學生簇擁人氣超高

「內臟人」女師本尊現身！學生簇擁人氣超高

全教總籲調薪應納代表並制度化

全教總籲調薪應納代表並制度化

關鍵字：

學習歷程檔案高中全教總教育部國教署教團老師家長學生潘文忠

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

吳宗憲po影片洩戀情！温嵐激吻男友被拍

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

「入秋最強冷空氣」探14℃　濕冷變天時間出爐

辜莞允野外脫了！

吃蝦驚見肚子整坨橘色顆粒！內行勸別吃

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面