學習歷程檔案出包1個月沒人負責　潘文忠：已積極在進行

▲潘文忠強調，後續會有學習歷程檔案檢討報告。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

學習歷程檔案因人為操作失誤而大規模消失事件，造成各界一片譁然，事件發生迄今超過1個月，全教總批竟然還沒有任何官員為此負起責任，消極迴避態度非常不可思議。教育部長潘文忠今（1日）表示，會再做後續檢討報告。

全教總指出，這已非學習歷程檔案第一次出包，去年就發生過學生上傳後檔案卻消失的狀況，可是教育部除請受影響的學生重新上傳檔案外，似乎沒有其他因應方式，亦不見事後檢討跟積極作為，以致於今年爆發更大規模的失誤。全教總更要求教育部負起相關責任，盡速公布後續處理措施與負責官員，以正視聽，並應提出完整配套措施，學習歷程檔案不容再有任何疏失。

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立法院教育及文化委員會今進行國體法22條、私校法62條詢答，潘文忠被問到學習歷程檔案究責一事指出，第一時間代表教育部跟受到影響的學生、老師表達最高歉意，這階段也透過學校一起協助學生，都逐步順利完成，當時各界包含教委等都希望教育部應該就整體學習歷程檔案建置，要做檢討精進跟負起相關責任，當時10月13日給教育部1個月時間檢討改進相關責任，這部分教育部已積極在進行。

潘文忠提到，今天開始學校要正式將學生109年檔案提交到中央資料庫，目前都全力最準備，希望順利保障學生能順利提交，也會依教委要求做後續檢討報告。