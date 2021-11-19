台東縣府結合環境教育聯盟　深耕台東教育

▲整合地方環境與旅遊資源，推動慢經濟綠色旅遊產業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與台東縣環境教育聯盟積極整合地方環境與旅遊資源，深耕台東教育推動慢經濟綠色旅遊產業，推展環境教育微旅行懶人包(https://pse.is/3mfaru )，提供民眾快速瀏覽作為親子旅遊及深度旅遊安排參考。



台東縣政府表示，台東縣推動慢經濟政策，深化環境教育結合地方型旅遊產業，推動環境教育綠色旅行，透過台東環境教育聯盟長期推動環境教育，舉辦實體與數位化環境教育課程、講座、微旅行遊程、國際型特展與研討會等，並結合地方環境與旅遊資源，自3月至10月讓近3萬人次瀏覽台東在地環境資源，以實體及數位化方式行銷宣傳，並慢下腳步體驗台東的真、善、美。



環保局指出，台東縣有8處積極推動環境教育工作的設施場所，包含台東縣環境教育中心、國立台灣史前文化博物館、卑南遺址公園、永安社區環境教育園區、知本自然教育中心、小野柳自然教室、台東縣自然史教育館及成功海洋環境教室等，成立環境教育聯盟至今第5年，未來將持續舉辦各式環境教育相關活動，深耕台東環境教育，共創台東慢經濟，邀請民眾一起慢遊台東山海間環境教育微旅行。