饒慶鈴致贈溺水身故意外縣民理賠金　守護台東弱勢家庭

▲縣長饒慶鈴，請往陳生家中關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年10月中旬發生一起台東學子在花蓮北濱公園溺水身故意外事件，縣長饒慶鈴獲悉縣民遇難後，即指示社會處啓動關懷慰問事宜，經查陳生為縣府與南山人壽保險股份有限公司合作辦理微型團體傷害保險投保對象，治喪期間積極協助家屬辦理相關急難救助及保險理賠申請作業，縣長饒慶鈴於19日由社會處長陳淑蘭陪同前往陳生家中關懷，並將保險理賠金新台幣30萬元支票送交給家屬。

縣長饒慶鈴說，台東縣自109年11月起與中國人壽、南山人壽合作開辦微型團體傷害保險，截至今年11月止共計為11,078位弱勢縣民提供基本意外保障。為讓弱勢縣民安全保障不中斷，第2年度(110年-111年)繼續合作辦理微型團體傷害保險續保作業，感謝中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司及南山人壽慈善基金會無私提供承諾與支持，一起守護台東。

社會處統計，截至目前縣民因意外致理賠共有6案，提醒納保對象，如有理賠情事發生時，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知台東縣政府社會處社會救助科或中國人壽、南山人壽，另外，如有低收入戶及中低收入戶及身障微型保險問題，可撥中國人壽0800-098889、南山人壽微保專線02-8752-1920、客服專線0800-020-060或縣府社會處社會救助科089-350731轉231諮詢。