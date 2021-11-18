助台東縣弱勢家庭　新北樂心關懷協會捐贈20萬鞋品兌換券

▲樂心鞋助挺台東，學童可買自己喜愛的鞋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府於18日在縣府大禮堂舉辦「樂心鞋助挺台東」捐贈儀式，由新北市樂心關懷協會理事長林陽晉捐贈面值新台幣800元鞋品兌換券共250張給台東縣政府，縣長饒慶鈴親自受贈並致贈感謝狀，饒縣長感謝新北市樂心關懷協會連續2年捐贈台東縣政府鞋品兌換券扶助弱勢家庭，讓學童挑選自己喜愛的鞋，大大減輕弱勢家庭幫孩子購鞋負擔，場面相當溫馨。

縣長饒慶鈴表示，感謝新北市樂心關懷協會對台東縣弱勢家庭及民眾的關懷外，也對自民國76年迄今接受台東縣政府委託舉辦「家庭寄養服務」的財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會表達無限謝意，衷心期盼每1位縣民感受到「有溫度的社福服務與關懷」，將持續推動以關懷弱勢、營造友善環境為施政重點，實踐「台東不只是台東」的幸福宜居城市。



新北市樂心關懷協會秉持成立宗旨關懷社區及需救助之學童、老年及弱勢團體之精神，長期關懷弱勢，足跡遍部全台，今年因新冠疫情嚴峻，捐贈防疫物資及調理包指定給第一線防疫人員和弱勢家庭學童，這次捐贈鞋全家福鞋品兌提供台東縣兒童及少年未來教育與發展帳戶之弱勢民眾及安置機構內孩童，可讓學童挑選自己喜愛的鞋款，讓弱勢家庭減輕購鞋負擔，孩子可以穿著品質更好的鞋子，讓自己更自信跨步，也彌補家長對孩子的那1份虧欠，學童可至「鞋全家福」台東店及東2店提供兌換服務。

理事長林陽晉指出，協會自109年07月即開始規劃、募款，短短1個月的時間，募集的雙數已超過原訂數量，此次協會的「鞋助我們」捐贈，希望讓穿上每1雙新鞋的人，都有滿足的笑容，在這1年裡，能溫暖人心讓孩童們快樂的上學去！



社會處說明，在社會福利方面，以關懷弱勢、營造友善環境為施政重點，今年已規劃設計發包興建青少年福利服務中心及兒少家庭館，推動辦理具休閒、知識、社交娛樂性的各項活動，健全兒少身心發展，未來台東縣4家社福中心與2中心服務相輔相成，推動辦理相關福利方案及親子活動，打造1個適合家庭親子、兒少休閒育樂的場所，積極營造友善、支持家庭的社會環境。