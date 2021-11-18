知本國家森林遊樂區　外來入侵種植物移除大作戰

▲找到小花蔓澤蘭根部並將其移除。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處知本工作站於18日邀集知本溫泉社區居民及山林巡守隊隊員計20人，前往知本國家森林遊樂區進行外來入侵種植物，小花蔓澤蘭及香澤蘭的拔除工作，經過眾人的齊心協力，一共清除計了48袋、總重384公斤的小花蔓澤蘭。

小花蔓澤蘭素來有綠癌之稱，常攀爬纏繞在植物體上，遮蔽陽光、阻礙植物行光合作用而導致衰弱或死亡。又因其生長快速及繁殖力旺盛等特性難以完全根除；而香澤蘭則為多年生粗壯草本，常會生長成茂密灌叢，其莖及側枝粗壯，根部會分泌一種拮抗物質，具有強烈排他性，危害原生植物生長。

▲移除的植物體須完全清除並裝入塑膠袋內。（圖／記者楊漢聲翻攝）

知本國家森林遊樂區好漢坡步道旁近期發現有香澤蘭及小花蔓澤蘭入侵，為即早根除入侵，台東林管處知本工作站動員森林護管員，並號召鄰近居民及山林巡守隊協同以人工徒手方式進行地毯式移除，杜絕小花蔓澤蘭與香澤蘭在園區內擴大蔓延。



為鼓勵社區民眾加入剷除小花蔓澤蘭及香澤蘭行列，林務局全年度以每公斤新台幣5元價格進行收購，歡迎社區民眾踴躍參與，也提醒在防治除蔓時務必連根拔起，儘量完全清除並裝入塑膠袋內，千萬不可隨意棄置，才能確實達到防治效果。