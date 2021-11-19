張君雅小妹妹真人版　暖警協助女童重回母親懷抱

▲員警把女童抱起來，安撫她害怕擔心的情緒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前台東市一名女子報案，稱她3歲大的女兒走丟了，台東警察分局員警獲報後立即前往尋找，在附近遍尋未果後，員警靈光一閃想到可以用巡邏車上的廣播器來協助尋找，才終於找回女童，讓一家人團圓。

台東警察分局中興派出所警員，在接獲報案後便立即趕往現場，到場後1名女子神情慌張地說她3歲大的女兒走丟了，員警聽到後先安撫女子的情緒，並詢問女童的姓名及穿著特徵，便開始在附近找尋。員警來回找了許久，都沒有發現女童的身影，便急中生智，利用巡邏車來廣播。附近店家一聽到廣播，馬上就把獨自進入店內的女童帶到員警身旁，女童看到親切的警察哥哥，小小的手緊緊牽著，員警於是把女童抱起來，才安撫她害怕擔心的情緒。事後詢問原來是張姓女子帶家人一同外出遊玩，女童趁家人不注意便偷跑至一旁的店家，張姓女子很感激員警幫忙找回女童，不斷地向警方道謝，員警也叮嚀女童不要因一時貪玩而獨自離開家人身邊。

台東分局表示，家中如有孩童，家長一定要多加留意孩童去向，不要輕易使孩童離開視線，避免發生走失情形，並應在孩童身上配戴留有聯繫方式及姓名的隨身物品，萬一走失時才能讓熱心民眾或警方迅速聯絡家屬。