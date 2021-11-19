黃捷開嗆黃士修「跋扈流氓」　科學講不贏就惱羞耍低級

▲黃捷開嗆黃士修，跋扈的流氓行徑，理性善良的台灣人真的難以接受。（圖／翻攝自黃捷fb粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

中選會18日舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投提案方代表黃士修對著台電核能處長許永輝問一句「許處長你的身家安頓好了吧？」引發討論。高雄市議員黃捷今點名黃士修開罵，這種跋扈的流氓行徑，理性善良的台灣人真的難以接受。

黃士修在公投說明會上當眾恐嚇台電核能發電處處長許永輝說：「我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？」

遭到撻伐後還繼續嗆「想怎麼樣？你有種就去反告我恐嚇啊！」

黃捷對此表示，辯論，不必恐嚇人。這種跋扈的流氓行徑，理性善良的台灣人真的難以接受。代表方要秀的是知識量，不是音量。民眾比較的是誰有道理，不是誰無理。

▲黃捷開嗆黃士修，跋扈的流氓行徑，理性善良的台灣人真的難以接受。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷說，黃士修不僅連「科學數據」都提不出來，還被打臉連「安檢報告」和「試運轉測試報告」都搞不清楚，甚至說出「兩公里的S斷層是怎樣？按摩棒超自然震動喔！」這種想掩飾自己尷尬卻讓全場尷尬癌發作的言論。

這場發表會，不僅把這個偽專家打回原形，照妖鏡也照出黃士修科學講不贏就惱羞耍低級的本性。科學來自於人性，黃士修的發言既不科學更沒人性。他公然侮辱台灣的專家，侮辱的不僅是許處長，侮辱的更是科學精神和台灣人的智慧。

黃捷最後拜託大家，現在就可以開訂車票，12/18回家投票，投下不同意票，台灣的未來不該被這種流氓綁架。