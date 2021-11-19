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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃士修「恐嚇」台電處長　謝志偉酸：只是嘴上自認很棒而非抓了球棒

▲黃士修18日出席第二場重啟核四公投意見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃士修18日出席第二場重啟核四公投意見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會昨舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投案領銜人黃士修期間因對反方代表、台電核能處長許永輝表示，如果許永輝在會中宣稱核四廠有問題，他就會蒐證告發，要許小心說話，還問許「你的身家安頓好了嗎？」而被批恐嚇。駐德代表謝志偉19日諷刺，黃士修只是嘴上自認自己很棒，而不是手上抓了一根球棒。

第2場「重啟核四」公投意見發表會昨天登場，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

黃士修話一出，立刻引起輿論討論。民進黨譴責，黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。社民黨北市議員苗博雅酸，「哇，語帶威脅，很厲害呢。」、「表面上假裝自己很專業，遇上真正的專家，無法具體回應核安、核四工程問題，就開始瞎扯要『告發』。這算什麼專業？」

謝志偉19日也透過臉書表示，聽了人稱黃土條（指黃士修）的狠角色，對台電核能處長許永輝講話的口氣，令人慶幸，他只是嘴上自認自己很棒，而不是手上抓了一根球棒。

「聽了人稱黃土條的傢伙對代表官方的台電核能處長許永輝講話的口氣，覺得連日來將小英總統拿來和20世紀的『希特勒』、21世紀的『習近平』以及17世紀的『君王怪獸』相比的某民調教授實在應該適可而止。不然人們會誤以為他在為希特勒和習近平洗白。猜他應無此意。若然，這就證明了，怨恨令人心盲。」

謝志偉也說，自認是台派、或甚至是獨派的人寫的批判/批鬥綠營的貼文或發言，一再被藍到不行的人物或紅藍媒體引用、吹捧成有良知的知識份子時，感覺想必很爽，認為公道自在人心。「我建議他（們），對，譬如施正鋒，或民調教授也要試著好好批判一下當紅的深藍人物或紅色份子，這不是獨派該作的事？然後看看同樣一批人、同樣的媒體會不會刊登、引用並讚賞你是有良知的知識份子。試試看吧，好奇心和良心不應該有衝突。」

謝志偉表示，「不由想起一位前輩說過的話：黑名單是我傲人的成績單。哪天，那些人或媒體全對我吹捧有加的話，我會考慮告他們企圖對我人格謀殺。」

另外，對於黃士修揚言提告，並說當年安檢報告是他做的，許永輝則在首輪發言時回應，「黃先生你連安檢報告跟試運轉測試報告都分不清楚。」核四自2007年開始試運轉測試，做到2014年，當初核一、二、三廠試運轉測試只做1年至1年半，所以核四等於用7倍時間；而第一份試運轉測試報告是2010年送進原能會，結果審到2017年才停止審查；今天不是蔡政府原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢讓核四過關。

許永輝說，安檢報告絕不等於試運轉測試報告，兩者審查跟程序不同；安檢報告僅是確認設備是否正常運作，例如防火閘門能不能順暢開啟，系統運行等等，但無法確認防火閘門真正的耐熱等等的狀況，而試運轉報告則是相對嚴格的，並強調自己沒有在安檢報告上簽名，因為自己是試運轉的負責人，根本不是安檢小組成員。

▼第二場公投意見發表會後，經濟部補充台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

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