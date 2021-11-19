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快訊／恐被民進黨告！黃士修發聲明嗆「法院見」：我會戰到最後一刻

▲黃士修19日出席第2場重啟核四公投意見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃士修18日出席第2場重啟核四公投意見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會昨舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投案領銜人黃士修表示若反方代表、台電核能處長許永輝宣稱核四廠有問題就會蒐證告發他，被外界視為恐嚇，而民進黨新北市議員張志豪則預告19日下午將對黃按鈴申告。對此，黃士修發聲明批評民進黨黑幫組織、法盲，反核團體可以對前經濟部長張家祝告發登載不實罪，但換成他就變成恐嚇。他也強調，習慣了一個人對抗國家機器，「我會戰到最後一刻，法院見。」

黃士修19日上午11時20分許在臉書發出「民進黨追殺黃士修，只為掩蓋核四重啟的真相」的聲明，控訴民進黨下令台電，全力否認試運轉和安檢的關係。

黃士修表示，真相是核四廠在2014年的試運轉和安檢是一起做的，而許永輝執行試運轉，在相關程序書上簽名，由安檢小組專家再驗證；當年經濟部召開記者會，公告核四安檢報告出爐，驗證符合安全設計，但許永輝完全迴避核四廠重啟規劃書一事，這是在他擔任核能處長任內，因應以核養綠公投通過之後的台電內部文件。

他說，規劃書也提到核四廠一號機已通過安檢，封存期間所有設備妥善可用，福島後相關改善工程無技術困難，重啟時程和預算約五年五百億元。

對於民進黨恐動用律師團提告他觸犯恐嚇罪，黃士修表示自己深感訝異，直呼「這是什麼法盲邏輯？告發瀆職等犯罪事實，是公民應盡的責任。」他說，瀆職罪是10年以上有期徒刑，甚至可判無期徒刑或死刑，如果許永輝要入監坐牢，當然必須安頓家人孩子。

「民進黨大動作說依法告發的黃士修是流氓，難道全國律師都是為流氓服務的黑幫組織嗎？」黃士修還指，反核團體與時代力量黨主席陳椒華在11月9日召開記者會，不滿當年的核四安檢通過，對前經濟部長張家祝告發登載不實罪。但一模一樣的事情，10天前反核方才幹過，換成他就變成恐嚇，其實只是想掩蓋核四廠重啟規劃書這份關鍵文件的存在。

黃士修強調，「一個人對抗國家機器，習慣了。我會戰到最後一刻，法院見。」

黃士修挨批「恐嚇」原委

第2場「重啟核四」公投意見發表會18日登場，在首輪發言時，黃士修對許永輝表示，「許處長你曾經是核四廠模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書你都有簽名」，「我手上已經準備好一份刑事告發狀的草稿了，接來的辯論直播，我的律師團都會隨時蒐證」，「如果你現在宣稱核四廠有什麼問題，辯論會一結束，我們就到台北地檢署去告發，包括瀆職賄賂罪、偽造文書登載不實罪等，誠心建議你小心說話。」

黃士修還問許永輝，「你的身家安頓好了嗎？聽說你的太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」

黃士修話一出，立刻引起輿論討論。民進黨譴責，黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。社民黨北市議員苗博雅酸，「哇，語帶威脅，很厲害呢。」、「表面上假裝自己很專業，遇上真正的專家，無法具體回應核安、核四工程問題，就開始瞎扯要『告發』。這算什麼專業？」

對於黃士修揚言提告，並說當年安檢報告是他做的，許永輝則在首輪發言時回應，「黃先生你連安檢報告跟試運轉測試報告都分不清楚。」核四自2007年開始試運轉測試，做到2014年，當初核一、二、三廠試運轉測試只做1年至1年半，所以核四等於用7倍時間；而第一份試運轉測試報告是2010年送進原能會，結果審到2017年才停止審查；今天不是蔡政府原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢讓核四過關。

許永輝說，安檢報告絕不等於試運轉測試報告，兩者審查跟程序不同；安檢報告僅是確認設備是否正常運作，例如防火閘門能不能順暢開啟，系統運行等等，但無法確認防火閘門真正的耐熱等等的狀況，而試運轉報告則是相對嚴格的，並強調自己沒有在安檢報告上簽名，因為自己是試運轉的負責人，根本不是安檢小組成員。

▼黃士修聲明全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃士修）

▼黃士修聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

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