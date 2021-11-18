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黃士修揚言提告許永輝　民進黨批恐嚇：有辱民主精神

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲第二場公投意見發表會後，經濟部臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

記者呂晏慈／台北報導

針對重啟核四公投案領銜人黃士修18日在第二場公投電視說明會上，以提告恐嚇反方代表，民進黨發言人謝佩芬晚間表示，中選會舉行公投電視意見發表會的目的，就是希望能透過正、反雙方陳述意見，讓民眾了解公投完整資訊，很遺憾正方代表黃士修持續對不同意見的學者進行人身攻擊，並且以錯假訊息恐嚇威脅反方代表許永輝，如此惡劣、有辱民主精神的行徑，證明正方代表缺乏民主精神，對於公投更是負面的示範。

謝佩芬表示，黃士修一開場先對正方代表說出，「如果你現在宣傳核四廠有問題，我們就到法院告發，我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休」、「請你下一段小心發言」等充滿威脅的話語，企圖以此嚇阻反方代表不能與作出與他意見相反的陳述，在電視發表會上公然威嚇他人的行為，完全就是把台灣民主、把公投踐踏在腳底。

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃士修今天第二度出席公投說明會。（圖／記者林敬旻攝）

謝佩芬表示，除了威嚇之外，黃士修還用錯假訊息，誣指許永輝曾在2014年核四安檢報告上簽名，但隨後被許永輝打臉，事實上他簽署的是試運轉測試報告，而且安檢報告不等於試運轉報告，這兩者的審查和測試根本不一樣。

謝佩芬表示，許永輝直接點破，黃士修引用2013年3月中央地質所做的報告，並非是2013年10月新的報告，況且黃士修還只讀到第157頁，跳過後面30頁，忽略其他專家提出斷層帶的意見，就以斷章取義的手法，攻擊提出核四廠位在斷層帶上的台大地質學系陳姓教授，企圖混淆視聽。

謝佩芬強調，國民黨政府在2014年封存核四，現在也已經有越來越多國民黨縣市長、政治人物，公開表示，「如果沒有核安就沒有核四」，反對核四重啟或拒絕核廢料，而今天許永輝更是以一個專業核電工程師的身分，以其長期負責核電廠運轉的專業經驗，表示基於核安的考量，不支持核四廠的重啟，期盼國民黨和正方代表不要再用公投方式亂全台，為了反對而反對。

▼第二場重啟核四公投意見發表會，反方代表許永輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲第二場重啟核四公投意見發表會，反方代表許永輝。（圖／記者林敬旻攝）

▼第二場公投意見發表會後，經濟部臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書，下同）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲▼第二場公投意見發表會後，經濟部貼臉書補充重啟核四公投案台電說明。（圖／翻攝經濟部臉書）

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黃士修許永輝綠營公投四個不同意藍營公投四個同意

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