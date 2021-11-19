黃士修揚言告台電核能處長挨批恐嚇　再嗆：不爽來告

記者黃翊婷／綜合報導

重啟核四公投案第二場電視說明會18日登場，提案方代表黃士修當場表示要到法院告發，以及「我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎」等話，被認為涉及恐嚇。對此，黃士修在同日晚間的網路節目上回應，「我們就是用合法的方式來恐嚇你，你想怎麼樣？你有種就去反告我恐嚇啊，我看你告不告得成。」

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨發言人謝佩芬表示，黃士修一開場先對正方代表說出，「如果你現在宣傳核四廠有問題，我們就到法院告發，我建議你小心說話」、「你的身家安頓好了嗎？聽說你太太希望你早點退休」、「請你下一段小心發言」等充滿威脅的話語，企圖以此嚇阻反方代表不能與作出與他意見相反的陳述，在電視發表會上公然威嚇他人的行為，完全就是把台灣民主、把公投踐踏在腳底。

謝佩芬強調，黃士修用錯假訊息誣指台電核能發電處長許永輝曾在2014年核四安檢報告上簽名，但隨後被指正許簽署的是試運轉測試報告，而且安檢報告不等於試運轉報告，這兩者的審查和測試根本不一樣。

▲黃士修揚言要告台電核能發電處長許永輝。（圖／翻攝經濟部臉書）

而對於這場電視說明會引發的風波，黃士修18日晚間在網路節目《下班不演了》中回應，「怎麼會是恐嚇呢？」許永輝身為台電核能發電處長、龍門電廠試運轉中心負責人，在做試運轉相關的安全程序書都有簽名，現在卻跳出來說這些東西有問題、不安全，「那你當初簽名簽心酸的嗎？你名字簽下去有法律責任的耶。」

黃士修表示，自己只是發現有瀆職、偽造文書、登載不實等犯罪可能，所以發揮法治精神想去地檢署告發，然後由檢察官來抽絲剝繭，也不一定會有罪，就是得跑幾趟地檢署，如今被說成是恐嚇，反而像在提醒他不能偷懶，「路見不法去告發、去請律師寫訴狀，所以律師就是流氓的組織囉？所以我們這些提起訴訟的人就是流氓囉？還是黑道？我們就是用合法的方式來恐嚇你，你想怎麼樣？對不對？你有種就去反告我恐嚇啊，我看你告不告得成，我依法提起訴訟，我完全合法。」

最後黃士修提到，民進黨一直罵他流氓、炒話題，反而會讓更多民眾注意到這件事，「（民眾會想）黃士修為什麼要告一個台電的核能處處長，原來這個核能處處長說他當初蓋的這些東西都有問題，那不就該告嗎？等於是在幫我提升聲量，這很好。」