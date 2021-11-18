酸爆蔡英文說謊　羅智強熱唱2分鐘《嘸人熟識的民進黨》

記者蔡文鈴／台北報導

第二場公投說明會登場，第19案公投綁大選，正方為國民黨台北市議員羅智強，反方為內政部長徐國勇。羅智強COSPLAY成過去為公投奔走的民進黨前立委蔡同榮，並且在第二段意見發表時，改編台語歌曲《嘸人熟識的民進黨》，熱唱近兩分鐘。

羅智強改編歌詞提到，「徐國勇在笑蘇貞昌，權力的滋味看的這麼重，蔡同榮與你不同」，「蔡英文眼眶內說著謊言，林義雄內心是整天的痛，不忍心來拆穿你欺騙的話。」歌詞諷刺，「剩一個嘸人熟識的民進黨，說謊一次兩次三次當作是笑話，忿怒心情，現在我不想說，只想要讓公投通過。」

唱完歌後，羅智強回應徐國勇稱「全世界不是每個國家都是公投綁大選」，因為這句話是陳其邁說的，且歐盟許多公投是國會提出的，而台灣的制度是人民提出的，兩個體系不同。

針對徐國勇稱美國不是所有選舉都公投綁大選，羅智強反擊，美國有很多實例是公投綁大選，「本來就是有的有、有的沒有，你不要再騙人了。」

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，正方代表羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



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