嘆萊豬因政治複雜化　蔡英文：回歸事實討論才能做出最有利決定

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投12月18日登場，其中由國民黨立委林為洲提的「反萊豬」案更是藍綠戰場。總統蔡英文今（19日）則以「美豬」為切點並引述學者的話，再次重申美國是重視原則的國家，反美豬就是違反公平貿易，而台灣人愛吃溫體豬、台灣豬，進口豬肉幾乎不到一成，呼籲大家在基礎的事實上討論，才能做出對台灣最有利的決定。另外，蔡英文也感嘆此議題因為政治而造成問題複雜化。

蔡英文18日在臉書表示，台灣人愛吃台灣溫體豬肉，不少人喜歡到賣場買美國牛，這是大家都知道的事情，但卻因為政治，把問題複雜化了。許多人仍在爭執，吃到美豬還是美牛的機會高。但她想說，不論是美豬或美牛，只要是進口肉品都要符合國際標準，都不可以造成任何食安問題，這才是最關鍵的事情。

蔡英文指出，馬政府開放符合國際標準的美國萊牛已經9年多，政府嚴格把關，大家都吃得安心，至今也都沒有傳出健康疑慮。在這個前提下，美豬當然也可以被嚴格把關。

蔡英文也強調，開放美豬進口，是在公平的貿易環境下，成為市場裡的其中一種選擇，大家都可以自由決定要不要買。而現實的狀況是，台灣人都愛吃台灣豬，進口豬肉幾乎不到一成。

「美豬進口對國際經貿的重要性，我們提過很多次。」蔡英文說，台大政治系副教授陶儀芬也分享，美國是一個重視原則的國家，要談FTA與CPTPP，一定要以對等公平為前提，而「反美豬就是違反對等公平的原則」。

蔡英文喊話，「毫無疑問的，台灣所展現的意志和決心，將影響國際對台灣的態度與行動。年底的公投，我希望大家都能在基礎的事實上討論，我們才能一起做出對台灣最有利的決定。」

▼蔡英文臉書19日上午上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）