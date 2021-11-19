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鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」：一吃上癮

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐喊漲，小菜最高貴15元。（資料照／記者黃士原攝，下同）

網搜小組／許力方報導

原物料價格攀升，餐飲業自10月以來漲聲響起，繼王品開出第一槍後，鼎泰豐、麥當勞也相繼宣布調漲，其中鼎泰豐，最高漲15元，有網友好奇發文問到，「鼎泰豐哪道菜最頂？」引發討論，許多老饕紛紛推2道菜，讚賞是「一般店完全吃不到的等級」，甚至還傳出有混搭隱藏版吃法，「吃過就上癮。」

享譽全球、有「台灣之光」美名的鼎泰豐這次漲價，是7年來第一次漲價，11月11日起約有一半菜單都調整價格，其中以小菜漲幅最大，一盤從70元變到85元，貴了15元，最受客人喜愛的炒飯也普遍漲10元，蝦仁炒飯則漲20元。

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▲鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜是內行人首選。（資料照／記者黃士原攝）

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點。（圖／記者黃士原攝）

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點。（圖／記者黃士原攝）

▼老饕分享鼎泰豐隱藏版神組合吃法，混搭炒飯紅油抄手醬汁「一吃就上癮」。

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點。（圖／記者黃士原攝）

有老饕17日上批踢踢八卦版發文問卦「鼎泰豐哪道菜最頂？」直接點名鼎泰豐是「表面主打小籠包，實則炒飯專賣店」，好奇大家在眾多品項中覺得哪一道菜最具代表、最頂？網友紛紛搶答，最喜歡的2道菜分別是「排骨炒飯」和「紅油抄手」，大讚「我去鼎泰豐消費，小籠包根本是配菜，主菜是排骨炒飯或蝦仁炒飯」、「炒飯必點」、「蝦仁炒飯必吃」，笑說「非常有同感，還以為自己是異類，必吃排骨炒飯＋餛飩湯」、「真的很神」、「真心不騙」！

事實上，過去曾有鼎泰豐前員工分享內行人才會點的4道料理，就是「排骨蛋炒飯」、「紅油抄手」、「酸辣湯」以及「絲瓜小籠包」，各自擁有大票擁護者，也曾有達人分享過隱藏版吃法，就是將紅油抄手醬汁淋上炒飯拌著吃，堪稱是所有「老司機」最愛吃法，讚不絕口「被小籠包耽誤的炒飯店」、「神組合」、「第一次半信半疑，結果一吃就上癮！」

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點 。（圖／記者黃士原攝）

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