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炒飯不一定要加醬油！內行曝「1神醬」取代更好吃：另一種風味

▲▼炒飯,蛋炒飯,飯,飲食,食物,午餐。（圖／翻攝自pixabay）

▲你喜歡加醬油還是不加醬油的炒飯？（圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

傳統的台式炒飯會加入醬油一起翻炒，不過也有裹蛋液不加醬油的作法，兩派炒飯各有擁護者。有網友好奇，炒飯究竟怎麼炒才最正宗，大家心目中第一名的炒飯一定要有醬油嗎？

原PO在PTT問卦「炒飯到底要不要加醬油阿？」他本身是忠實的醬油派，一定得每顆米粒均勻裹上醬油，混合鍋氣、青蔥以及其他食材一起大火翻炒，才能創造出最美味正統的台式炒飯，不過也有人走清淡路線，蛋液加上胡椒就很夠味，到底哪一派比較受歡迎呢？

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▲炒飯示意圖。（圖／資料照）

▲多數人還是喜歡加醬油比較夠味。（示意圖／資料照）

多數網友還是喜歡加醬油的炒飯，算是安全牌，反觀沒加醬的炒飯更需要烹飪技巧，少了一項調味料還能炒得好吃才是真本事，「加醬油比較好吃，但不加醬油能把飯炒的好吃的代表功力真的很強」、「醬油+醬油膏都要好嗎？上色+調味」、「炒的功力比較重要，兩種口味我都吃過。」

事實上，除了醬油以外還有另一種調味料可以取代，且吃過的人都說味道更升級，「不加醬油可以加蠔油，另一種風味，好吃」、「醬油跟醬油膏那是沒有蠔油的做法，幾十年前蠔油發明之後，醬油膏就該退出料理界了。」網友還分享了幾種特製作法，「加大阪燒醬汁好吃」、「調味的話我都加沙茶或番茄醬」、「我都加XO醬」。

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