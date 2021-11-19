又要過年了！台酒年菜經典酒香MIX台味手路菜　簡單料理快速上桌圍爐更輕鬆

▲台酒推出「台酒富貴饗宴組」，共有8道經典台味年菜。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

年底了！今年過年想要準備什麼菜色跟家人圍爐？每年過年就是一家團聚的盛大時刻，總會希望端出更多美味好料，忙進忙出一整天、擺了滿滿一桌菜，但好不容易過個年卻好像都沒有休息到，年假放幾天下來反而更累。今年不要再累到自己了，台酒推出「台酒富貴饗宴組」，共有8道經典台味年菜，多道功力深厚的手路菜只需簡單烹調就可快速上桌，小家庭也有5道菜組合「台酒開運團圓組」可選，讓全家人輕輕鬆鬆幸福圍爐。

經典在地品牌台酒跨界食品，以不同料理酒入菜，每每推出新品都會引發搶購風潮，也造就了只要掛上台酒招牌就等同於「美味擔當」的印象，台酒看準消費者越來越傾向「輕鬆過好年」，推出8道經典菜色，以台酒最擅長的料理酒入菜，讓道道台味手路菜滋味更豐厚，豐富選擇讓老饕等不及手刀下單！

▲佛跳牆是年夜飯必備菜色，「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」內有鮑魚、烏參，為整桌年菜畫龍點睛。



台酒8款年菜中，最受矚目的莫過於新品「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」，佛跳牆是家家戶戶圍爐時餐桌上的必備菜色，台酒嚴選南非鮑魚與特選中南美洲黑玉烏參，搭配精選食料包，選用椴木香菇、精華豬腳部位等，搭配特製的台式高湯，口味醇厚、配料豐富，是春節團圓不可或缺的菜色！全家人坐定之後把佛跳牆加熱上桌，就是一席色香味俱全的團圓饗宴。

▲「台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉」只要倒出加熱就能美美擺盤上桌。



「台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉」以特選土魠魚，微炸處理鎖住肉質鮮甜，搭配獨家熬製的濃郁高湯，清甜回甘、每一口都充滿鮮味，搭配大甲芋頭與特製炊粉，一鍋完美呈現經典台菜美味。事先將炊粉高湯包、炸土魠魚塊包、爆香料包、炊粉包解凍，並將高湯、土魠魚塊、爆香料倒入容器中，以蒸煮方式蒸25分鐘再倒入炊粉蒸10分鐘，最後倒入蛋酥蒸5分鐘即完成，美美擺盤上桌超簡單。

▲「台酒酒香醃篤鮮燉土雞」使用豬大骨、雞胸骨經小火熬煮湯頭，湯頭濃郁滑順，添加高粱料理酒，搭配精選土雞、桂竹筍、家鄉肉等食材，酒香襯托湯品更增添美味～

▲「台酒綜合香腸(紹興原味/紅麴高粱)」瘦肉與肥肉調配黃金比例，除了添加紅麴，也分別添加紹興料理酒及高粱料理酒，製成不同酒香口味的香腸。



▲「台酒義式香草肋排」義式香草將肋排帶出更豐富的滋味，異國風味更添年菜新意！

▲「台酒紅露醉雞腿」以紅露料理酒醃漬雞腿，成就黃金等級之醉雞，美味至極、名不虛傳。



▲「台酒酒香麻油猴頭菇」嚴選猴頭菇跟麻油，再以薑片、當歸、 川芎等中藥熬製而成的湯頭，最後加上雙鹿五加皮料理酒包，秋冬首選。

▲「台酒酒香XO干貝醬米糕」嚴選台灣產香Q糯米，搭配鮮味十足的干貝醬，傳統美味的新境界。

堪稱年菜首選的「台酒富貴饗宴組」，多元化菜品滿足口味迥異的家族成員，讓大人小孩都吃的開心，滑順醇厚的「台酒酒香醃篤鮮燉土雞」、紹興原味跟紅麴高粱都美味的「台酒綜合香腸」、滿滿異國風情中西合併的「義式香草肋排」、酒香醉人口感Q彈的「紅露醉雞腿禮盒」、冬季食補不可或缺的「酒香麻油猴頭菇」、能吃飽也能吃巧的「酒香XO干貝醬米糕」，8道經典菜色透過台酒拿手的料理酒入菜，呈現出更醉人的過年氛圍，從除夕吃到初五都不膩！

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除了年菜套組，還有經典單品可任君挑選，11/16～12/15上台酒年菜預購專區一鍵下訂，預購年菜單筆滿5,000元就可以用2,000元加購「柳宗理不鏽鋼雙耳湯鍋22CM」乙個（原價3,880元），數量有限！

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