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台南跨年晚會嗨翻天少年走失急尋母　南警溫馨平安送團圓

▲台南市警四分局警方，協助參與台南市跨年晚會而不慎與家人走失的葉姓少年，平安返家與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局警方，協助參與台南市跨年晚會而不慎與家人走失的葉姓少年，平安返家與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市跨年演唱會現場湧入12萬人，散場時秩序良好，台南市警四分局警員陳暐翔於交管指揮車流時，發現一名14歲葉姓少年面露驚恐，四處張望來回梭巡，疑似與家人走失了，陳員發現葉姓少年僅穿單薄服裝，即先將少年帶返派出所留置保護，並平安將少年送回家，與家人團聚。

警方指出，於元旦凌晨1時30分許，跨年晚會人潮漸散了，但仍未有家長報警尋找少年，陳員詢問葉姓少年是否有媽媽手機聯絡電話，葉少表示媽媽手機在他身上，家裡現下無人，因此不知如何與媽媽聯絡。

▲台南市警四分局警方，協助參與台南市跨年晚會而不慎與家人走失的葉姓少年，平安返家與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳員隨即再問有沒有跟媽媽約定好，如果走失了要在哪個明顯目標物下方等，葉少僅回說「有，就在有台南市政府字樣下的紅綠燈等」，陳員再加問媽媽有沒有什麼特徵，葉少回稱：「媽媽穿紅色外套，有帶帽子」。雖然男孩提供的訊息不足，陳員仍通報所長及線上巡邏的同事騎車於市府及議會周遭繞巡，看是否有符合特徵者在紅綠燈下佇足，所長帶著同事繞巡2圈均未有發現。

▲台南市警四分局警方，協助參與台南市跨年晚會而不慎與家人走失的葉姓少年，平安返家與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後續為避免男孩等候過久，陳員建議直接將男孩載返其東區住家，同時通報各所案件處理狀況，避免男孩家人因為擔心報案。正值陳員要出發之際，葉少手中的手機電話響起，接通是葉少媽媽的聲音，少年終於安心了下來。

陳員接聽手機電話，確認為少年母親身分後，表示由警方將少年直接送返東區住家，請葉母不用再奔波到安平區來，以免心急發生危險，隨後由陳員以警車平安將少年送回家與家人團聚。在2022年的第1天，因為安平警的溫暖幫助，少年一家人結束了驚恐，讓這場台南跨年演唱會，留下美好深刻的回憶。

▲台南市警四分局警方，協助參與台南市跨年晚會而不慎與家人走失的葉姓少年，平安返家與家人團聚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民表示，民眾攜帶未成年小孩，全家出門有時還是要相互留意身邊小孩之動向，尤其是參加大型演唱會或跨年活動，以防止走失而遭到被害事件，甚至參加活動前要明確交代，若走失時要如何碰面，或交付相互通聯方式，以利後續聯繫比較妥當，才不會讓家人間相互擔心，警方若遇小孩走失會先以保護為主，後續想辦法讓小孩一定能安全回家。

甘炎民分局長說，雖然台南跨年人潮高達10萬多人湧進跨年會場，經過市府事先緊密規劃與南警出動警力全力安維下，僅發生零星塞車等問題，最後在警力持續疏導下在凌晨1時30分許恢復秩序，圓滿完成2022年大型跨年晚會任務。

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