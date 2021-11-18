「族群主流化是重要價值」　伍麗華曝排灣族語版公投文宣

▲民進黨立委伍麗華。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨持續訴求「四個不同意」，民進黨山地原住民立委伍麗華18日透過臉書分享，族群主流化式各級機關需要時時謹記的重要價值，肯定中選會今年特別為新住民國人翻譯6種語言版本的公投宣導文宣，並分享自己請助理製作的排灣族語版「四個不同意，台灣更有力」文宣品。

伍麗華今天表示，立法院內政委員會今天安排中央選舉委員會來報告關於12月18日四項公投的整備情況，她注意到中選會有製作宣導短片及摺頁文宣，且特別為歸化的新住民國人翻譯了6個語言版本，包括英語、越南語、印尼語、泰語、緬甸語及柬埔寨語。

伍麗華說，依照《國家語言發展法》，台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語，都是國家語言，她在會中提出，族群主流化也該是各級機關需要時時謹記的重要價值，鼓勵中選會，若是能製作配合各族群語言、服裝的公投文宣品，將會在歷史上留下美麗的紀錄。

伍麗華表示，十分高興中選會主委李進勇也認同這樣的方向，期待未來在各行政機關的宣導品中，可以看到各原住民族語言的版本，傳達正確資訊，也標誌著在台灣沒有任何一個語言會被遺忘。

伍麗華並分享說，坐而言不如起而行，回來辦公室後，她即刻將她的公投主張請助理幫忙翻譯、製版，並分享排灣族語版的「四個不同意，台灣更有力」文宣品。

▲伍麗華國會辦公室製作族語文宣。（圖／伍麗華國會辦公室提供）