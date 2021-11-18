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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇：公投綁大選是為衝破「鳥籠公投」　歷史任務已結束

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，反方代表徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／新北報導

公投綁大選等4大公投案將在年底投票，內政部長徐國勇18日晚間出席第二場公投意見發表會時，因不滿正方代表、國民黨台北市議員羅智強戴斗笠、穿「人民作主」白衫仿效民進黨前主席林義雄，反酸「只看到皮毛，沒有看到真正的內容」，並指在《公民投票法》修法調降公投門檻後，為了衝破鳥籠公投所提出的「公投綁大選」的歷史任務已完成、不存在了。

對於羅智強今在會中緬懷民進黨前主席林義雄、已逝前立委蔡同榮等人，徐國勇會中反譏，羅智強只看到皮毛，沒有看到真正的內容，「林義雄是反核四，那你（羅智強）就學林義雄把反核四講出來啊！蔡同榮是台獨主張者，那你就把台獨主張講出來啊！」

徐國勇表示，今天代表行政院參加公投意見發表會，政府說明政策是義務，是表達對政策的主張，不是來吵架的；並引述《憲法》明定「人民有選舉、罷免、創制、複決的權利」內容表示，國民黨執政到2000年，有要給人民公投嗎？國民黨當時不給人民公投，郝柏村還曾說公投是洪水猛獸，「聽到羅先生的說法，大家會不會覺得很錯亂？不是穿著林義雄的衣服，你就可以代表林義雄！」

徐國勇表示，2003年國民黨認為自己可以選贏，用「鳥籠公投」欺騙人民，當時提案起草人陳文茜還說，要把公投變成什麼都不能投的提案，設下多重限制的高門檻；而前總統陳水扁利用該法內容提出台灣入聯等公投案，為了衝破鳥籠公投，才不得不主張「公投綁大選」，但國民黨卻以拒領公投票來反公投，導致公投沒有過關，「國民黨是真心推動公投嗎？好意思穿著林義雄的衣服嗎？好意思提到蔡同榮嗎？」

徐國勇說，直到2017年民進黨政府執政後，才修《公投法》降低公投門檻，讓人民提案容易、讓公投可以成案及通過，「國民黨能夠提出這幾個公投，難道不是民進黨的功勞嗎？沒有謝謝民進黨，還好意思罵民進黨啊！」

徐國勇表示，當公投的提案和成案的門檻降低了，公投綁大選的歷史任務就已經完成、不存在了。他並引述國際經驗表示，公投綁大選是特例，不是常態，包括瑞士等歐洲國家以及美國的多數州，都不是採公投綁大選。

徐國勇也說，2018年公投綁大選的亂象大家都看到了，當時除了高雄之外，其他縣市的投票率都是下降的，選務工作人員現在痛苦不堪，人民投票排了2個多小時，更是痛苦不堪，「這個亂象我們要讓它繼續嗎？」且當年一邊投票、一邊開票，開到2點40分，還造成台北市長候選人丁守中提告的紛爭，因此，民進黨政府很負責任地在2019年提出修法，沒有修改提案、成案、通過門檻，只有把公投和大選的時間分開，並把連署及公告的時間拉長。

徐國勇並說，2018年國民黨企圖以「死人連署」造假，當時包括盧秀燕、林德福、郝龍斌的公投提案，不合格率高達3成6，其中偽造比例都在15%左右，遠超其他公投提案，國民黨是用民主來反民主、用民主來反公投。他坦承說，也許民進黨過去的說法「有點over（超過）」，但國民黨執政了幾十年，「他們over的應該更多吧！」

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