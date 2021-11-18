趙少康舌戰李淳辯到場外　萊豬「傷害國民健康」VS「沒食安風險」

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬公投案將在12月18日登場，中選會18日舉行第二場公投意見發表會，代表正方出戰的中廣董事長趙少康會後受訪說，他今天的表現「還好啦」，並反批反方代表、中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳稱「對台灣造成很大的傷害」說法是亂講；李淳則說，今天表現及格，強調國際義務是台灣外貿最後一道防線，且現在美豬進口量實在太少，沒有食安風險。雙方場外持續隔空交火。

趙少康說，萊豬進口傷害最大的是國民的健康，高血壓、心臟病、心血管疾病都不能吃，對誰的傷害比較大呢？而且台灣1年進口美豬金額不到2000萬美元，反觀總統蔡英文武器就買了2百億美元，「其他地方多買一點就好了嘛！幹嘛一定要逼我們吃萊豬呢？」

趙少康說，他的說法怎麼會對台灣是傷害？可以講清楚，甚至像中國大陸、歐盟一樣，要求買「乾淨」的豬肉，不要買有萊劑的豬肉，或者調降關稅等。他強調，「很多方法是可以彌補的」。

李淳會後受訪反駁，台灣是活在超越藍綠、有很多規則的國際社會裡面，貿易、國際參與對台灣來說很重要，所以在決定很多重大決策的時候，不但是看到自己國人的喜好、對政府的期待，更重要的是要遵守、確保不要違反國際的義務。

李淳並指，國際義務對台灣來說是貿易投資的最後一道防線，所有貿易投資的利益都仰賴這些遊戲規則來保護，如果沒有辦法遵守信用、破壞自己的承諾，導致其他國家對台灣有所質疑，台灣會是最大的受害者。

李淳直言，很多民眾會基於「要給政府教訓」等理由，支持4大公投案，但當公投案通過後，也許可以說「某某黨贏了」或「民意勝利了」，可是台灣可能因此受到很大的傷害，就像他受傷的手一樣，這個後遺症可能會持續好幾個世代。

李淳也說，反萊豬進口的前提是，有沒有食安問題，但經過剛剛一番討論可以看出來，目前台灣沒有「食安過量風險」的問題，原因在於美豬進口量實在太少，國產豬肉量非常充足，國人幾乎買不到美豬的產品，就算買到，也不可能吃到超過科學家計算出來的每日最高容許量。

▲李淳。（圖／記者林敬旻攝）