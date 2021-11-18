餐館與友人喝酒敘舊到天明　台中3煞突闖入持酒瓶猛砸　1人頭重傷

記者李忠憲／台中報導

楊姓男子與吳姓男子熟識，得知吳男與友人早上在北區一家餐館喝酒聊天，竟然帶人到場，拿酒瓶猛砸吳男，導致頭部重傷，經送醫急救住院12天後康復。吳男經過1個月後才報案，雖然部分犯罪跡證已滅失，警方仍在6天後拘提到楊男等3名犯嫌，並依傷害等罪嫌送辦。

▲涉嫌傷害的楊男遭警方拘提到案，依法送辦。（圖／民眾提供）

今年9月27日深夜11點左右，吳姓男子跟郭姓男友人到北區漢口路一家餐館喝酒敘舊，2人一直喝到隔天早上8點半。豈知綽號「小楊」，與吳男熟識的33歲楊姓男子，突然闖進店裡，並拿酒瓶攻擊吳男頭、臉。另一名男子則手持疑似小刀，對著在場人員揮舞，作勢要大家不要輕舉妄動，之後就快閃離開。

吳男因右側硬腦膜出血、左耳撕裂傷及臉部挫傷，由郭男協助送往中國醫藥大學附設醫院緊急治療，隨後轉院到衛福部嘉義醫院治療。吳男在10月9日康復出院，直到11月12日深夜10點多才拿著診斷證明書及翻拍監視器畫面前往第二分局永興派出所報案。

警方事前未接獲報案，也未接到醫院通報，一知道發生傷害情事，立刻受理並移轉管轄到立人派出所偵辦，警方也立刻成立專案小組追查。由於事件發生已超過1個半月，警方到場蒐證，已有部分犯罪跡證滅失，但仍依吳男描述，並擴大調閱周邊監視器，鎖定楊男等3名涉案男子，晚間楊姓主嫌（77年次）、林姓犯嫌（85年次）以及劉姓犯嫌（87年次）全拘提到案，並依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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