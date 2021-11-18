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政院宣傳公投遭批不中立　王定宇：國民黨連常識都拿來做政治口水

▲▼行政院遭藍營批行政不中立，王定宇回擊國民黨表示，中選會規定政院要在公投發表會擔任反方。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲行政院遭藍營批行政不中立，王定宇回擊，中選會規定政院要在公投發表會擔任反方。（圖／翻攝王定宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院副院長沈榮津日前在行程中宣傳公投立場，遭國民黨轟行政不中立，民進黨立委王定宇18日批評，行政院做為反對意見者，要在公投發表會擔任反方，「國民黨連最基本制度面的常識，都拿來做政治口水，把台灣公投打亂到這種地步非常低劣」。

王定宇表示，關於「公投法」和「公務人員行政中立法」的規範，銓敘部過去已有清楚說明，對政策對事的公投和對人對政黨的選舉罷免，是有不同的規範，依照「公投法」規定，行政機關有義務提出意見書，說明通過或不通過的法律效果。

王定宇強調，中選會訂定的辦法也明確規定，行政院作為反對意見者，要在公投發表會擔任反方。政府是公投提案的反方，政務官甚至政府所有機關，為了公投涉及的議題，為了政策辯護是「法定義務」。

王定宇批評，中國國民黨連最基本制度面的常識，都拿來做政治口水，把台灣公投打亂到這種地步非常低劣，法務部次長蔡碧仲今天說得好，政務官「不該講亂講，是失言、該講不講，是失職」，並指出行政院副院長在公投中，等同於訴訟的被告，被告進行答辯，不但是應該、也是法理所當然。

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