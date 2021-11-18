蔡碧仲：公投反方答辯理所當然　政務官該講不講是「失職」

▲中油公然張貼宣傳海報，遭國民黨團質疑違反《公務人員行政中立法》。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

行政院副院長沈榮津赴漢翔公司宣傳政府公投立場，以及國營事業台灣中油公司公然張貼宣傳海報，遭國民黨團質疑違反《公務人員行政中立法》。法務部次長蔡碧仲18日在立法院答詢時說，政務官不該講而亂講是失言，該講卻不講就是「失職」，並將公投反方比喻為訴訟中的被告，強調被告替自己辯護是理所當然的。

民進黨立委莊瑞雄質詢時，詢問政務官為公投政策辯護，是否違反《行政中立法》。蔡碧仲表示，政務官不該講而亂講是失言，該講卻不講是「失職」，因此不可以用寬泛言語說他違反行政中立，行政院副院長在公投案中，講客氣一點是反方，直白一點說就是被告，「你指著被告一直罵，被告來答辯這是應該的，而且是理所當然的，一定要辯護。」

中選會主委李進勇表示，中選會是選務機關，嚴守行政中立，而公投法就是給予政策正、反雙方公平的遊戲規則，正方可以提出公投案，當然也要讓反方有機會答辯，以中選會立場，希望正反雙方善盡職責，提供選民充分的資訊，讓選民去做判斷。

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