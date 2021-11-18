上班宣傳公投行政不中立？　陳吉仲駁毫無關係：本來就是「兼顧」

▲陳吉仲認為本來就要將公投論述說清楚。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院副院長沈榮津日前出席F16維修中心廠商聯誼會時，被舉發公開宣傳「四個不同意」，遭質疑疑似在公務時間，利用出席活動機會宣傳公投，挨轟行政不中立，農委會主委陳吉仲今（18日）表示，政務官本來就是「兼顧」要將公投論述說清楚，跟行政中立毫無關係。

立法院經濟委員會今繼續審查111年度中央政府總預算案關於農委會及所屬單位預算部分，對於沈榮津遭批行政不中立，利用上班時間宣傳公投，陳吉仲認為，本來就是「兼顧」，要將四大公投政策論述說清楚，舉例自已被問到非洲豬瘟防疫、萊豬跟國內產業影響，都是有必要跟全國消費者、農民說明白，公投是對事、對政策，因為對方提的是反對政府政策，「身為政務官有責任要把責任論述說清楚，跟行政中立毫無關係」。

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行政院長蘇貞昌昨天則表示，「搞錯了，公投跟選舉不一樣」，選舉是要中立，公投是人民對政府政策來做決定。政府、行政院就是公投的當事人、反方，公投法還規定行政院要派行政官員如部會首長等，到各地說明政策是怎麼樣、為什麼要這樣做，向人民報告，爭取人民支持，「所以出來說明讓各界民眾支持政府政策，是天經地義」。