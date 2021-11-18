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下周剩13度！鄭明典揭「天氣變化」關鍵：冷空氣從北極圈直撲而來

記者李宜秦／台北報導

今日起受到連續兩波冷空氣影響，逐漸轉為濕涼天氣，尤其下周東北季風或大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，最低溫下探13度。氣象局長鄭明典表示，冷空氣來自北極圈，天氣系統內的低壓西側北風增強，會把北方冷空氣往南送，讓天氣變化更有感。

▲下周較強冷空氣南下，各地變天。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲下周較強冷空氣南下，各地變天。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

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鄭明典在臉書貼出天氣圖，並表示「追蹤冷空氣還是有點趣味性」，他指出，「這張圖左側箭頭處的冷高壓是下周降溫的前導天氣系統，這個冷高壓的源頭在裏海附近發展，冷空氣則來自更北的極區範圍」。

鄭明典解釋，「（圖中）右側箭頭附近的低壓有關鍵角色，這個低壓發展後，它西側的北風增強，把北方的冷空氣往南送，這個機制讓台灣的天氣變化更有感」。

▲▼氣象局預報員李孟軒11/18天氣預報說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼下周一起氣溫急速下降。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼氣象局預報員李孟軒11/18天氣預報說明。（圖／記者陳煥丞攝）

氣象局預報員李孟軒表示，今明兩天受到東北季風影響，各地氣溫略微下降，因冷空氣偏弱，因此氣溫降幅不明顯，各地低溫約18到20度。今日有鋒面逐漸通過，北部已有明顯雨勢發生，其中基隆北海岸雨多，中部、東半部也會有局部短暫雨，有下雨的地方白天高溫略降，南部則不受影響。

明日仍受東北季風影響，不過水氣減少，降雨範圍以迎風面的北部、東半部為主，基隆北海岸、東北部雨勢較明顯。周末兩天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，尤其周日各地溫暖，高溫可達27到30度，天氣也相對穩定，只有東半部、大台北有零星雨勢。

下周一、二鋒面通過，降雨機率提高，北部、東半部有局部短暫雨，另外受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫急速下降，早晚低溫13到15度，北部、東北部中午前後氣溫比周日下降10度左右，中部、花蓮高溫約22到25度，南部、台東26度，高溫也都是略降。

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