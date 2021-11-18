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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指為地方派系　顏寬恒：比起民進黨，我們溫暖許多

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

前立委顏寬恒日前宣布投入台中第二選區立委補選，在18日上午9點一人親自前往台中選委會登記參選，針對被民進黨指為地方派系等一事，他稍早也回嗆，「相較於民進黨內的各大派系，我們這種被影射被貼標籤成派系的，跟他們比起來，我們溫暖了許多。」

▲▼顏寬恒親自前往登記參選。（圖／記者游瓊華攝）

▲針對日前被指出是地方派系，顏寬恒稍早回應「我們比民進黨各大派系溫暖了許多」。（圖／記者游瓊華攝）

前立委顏寬恒18日前往台中選委會登記參選，正式代表國民黨參選，面對民進黨對手林靜儀先前登記參選時表示，希望可以鬆動地方盤根錯節家族政治、被指為地方派系等情事，顏寬恒對此回應強調，人與人的連結是需要長期扎根的在地經營，小至鄰里之間的水溝、路燈、柏油路，大至城市之間的交通建設，鄉親都習慣來找他們幫忙，甚至婚喪喜慶等活動也都會邀請他們參加，但這樣的情意卻被有心人士甚至是政黨影射成是「派系」。顏寬恒表示，若他們真的是「派系」，和民進黨內的各大派系比起來，「我們溫暖了許多。」

據了解，有在地人士透露，顏家過去一年即便僅顏莉敏一人擔任議員，卻仍維持一人當選、全家服務的方式，而立委每月喜喪活動破百場，顏家也很大手筆，喜宴紅包6000元起跳，若是交情好，數目就更高；白帖也是3100元、5100元這樣包，每月光是紅白帖開銷一定遠超過10萬元。該名人士還提到，炒米粉、貢丸湯、煮水餃，是顏家服務處基本配備，選舉時期更是誇張，辦桌流水席從早吃到晚，任何人、任何時間去都有食物可吃，「不怕選民來吃，只怕吃不飽」，讓人「吃免驚」，很擄民心。

此外，被問到此次選戰的策略和前立委陳柏惟才被罷免下台，卻又轉身投入選戰，會不會覺得林靜儀未來會和他走一樣的路？顏寬恒則回應，選舉就是要想辦法讓選民可以認同，找到對的方法才能讓壓力釋放，他們尊重對方陣營的做法，希望對手可以尊重彼此，同時也希望民眾可以看清楚對於地方發展和期待，選出一個被需要的民意代表，而不是被政黨操作。

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