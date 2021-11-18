孫道存服刑期間沒架子　北監：與獄方互動好未拒絕戒護就醫

記者沈繼昌／桃園報導

針對前太平洋電纜公司前董事長孫道存保外就醫時不幸病逝，北監副典獄長李金德18日受訪時表示，孫服刑期間沒有耍大牌等問題，與管理人員、收容人互動都不錯，沒聽說有難相處等問題；至於媒體質疑孫曾不滿獄方防疫隔離措施而拒絕戒護就醫，導致病情快速惡化，李金德則強調，孫曾因病情需求約有4、5次戒護就診紀錄，並無拒絕情事。

▲前太平洋電纜公司董事長孫道存於保外就醫於17日凌晨病逝，北監副典獄長李金德18日指出，孫在服刑期間與管理人員與其他收容人互動良好，沒有耍大牌問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李金德指出，孫道村於今年4月間進入北監服役，根據管理人員回報，孫並不會耍大牌或提出特殊要求，獄方對於所有收容人都一視同仁對待，孫對於獄方提供食物、管理方式也都配合，與其他收容人都互動良好。

▲北監副典獄長李金德表示，孫在服刑期間都在療養中心自主觀察專區，圖為療養中心現況。（圖／北監提供）

李金德還說，孫道存今年在監期間住在病舍，有4、5多次就診紀錄，並無外傳拒絕戒護就醫情形，獄方做為防疫隔離舍房的仁舍與療養中心自主觀察專區，原就是收容人寢室，其中仁舍空間較小為2人房，有時會因為新收人犯須硬性隔離防疫14天，因此可能會安排3人入住，但未達狹窄擁擠程度，也未曾見到孫有所怨言。

此外，療養中心自主觀察專區空間寬敞，每房有6至7張病床，孫在戒護就醫後回到北監，就是安置在自主觀察專區隔離，戒護就醫期間在醫院會做PCR檢測，所以隔離天數從原本的7天會依實際情況縮短，孫僅隔離2天就獲准回病舍，沒有所謂的非特權禮遇。

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