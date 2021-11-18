F16V升級接裝有3大意義　蔡英文感謝空軍捍衛空域：我和國人都很安心

記者陳家祥／台北報導

空軍18日上午舉行F-16V性能提升接裝，台灣首支全F-16V組成的作戰隊也正式成軍，開啟台灣空軍戰力的新頁。親自出席的總統蔡英文表示，這次的F-16V升級與接裝，代表著台美友誼再進展、台灣航太科技再提升，以及國防戰力更堅強等三項重要意義。

▲蔡英文出席F-16V性能提升接裝典禮。（圖／記者呂佳賢攝）



蔡英文致詞時表示，今天是F-16V性能提升接裝的大日子。剛才，我們都看到了林暄期中校，駕駛F-16V戰機，在時速600公里下完成許多高難度操演。能有這樣高超的戰技，除了性能優異的戰機，更重要的是，我們空軍弟兄姊妹，日復一日的紮實訓練，大家都辛苦了。

「有我們的空軍不分晝夜，在藍天中默默保護國人安全，我和國人都很安心。」蔡英文說，因為我們知道，不管任何的侵擾，各位都能夠立即升空攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。

蔡英文表示，今天的接裝，不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要的意義。第一個意義，台美友誼再進展。此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與。在過程中，不論在技術或取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給我們許多的協助，讓我們升級順利完成。

「這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。」蔡英文說，她相信，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟我們站在同一陣線。

「第二個意義，航太科技再提升。」蔡英文指出，國防產業自主，是我們重要的政策，我們希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業能量。從去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步走來，都代表我們航太科技不斷提升，獲得國際肯定的最好證明。

最後，第三個意義，則是國防戰力更堅強。蔡英文說，F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，我們今天接裝的F-16V，更是強化了戰機的匿蹤性、遠距偵知，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。

今天是台灣首批F-16V作戰隊成軍，未來，隨著構改的陸續完成，以及自購的 F-16V交機，我們的國防戰力也會更加地堅強。

蔡英文表示，除了要感謝所有參與接裝的飛官、地勤同仁，大家為了接裝不眠不休訓練、整備。也要感謝參與升級的漢翔、洛克希德馬丁團隊，讓我們戰機性能更精進，守護國家更有力。