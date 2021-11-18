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社會 社會焦點 保障人權

東區5妹惡整黑車畫面曝！車主是她...代駕停錯位理虧不追究

記者張君豪／台北報導

一男網友近日在北市大安區忠孝東路四段一處停車格內，發現有5、6名女子在一輛黑色轎車上貼滿多個紙板，讓整輛車宛如成為裝置藝術，網友 PO文好奇詢問「有人知道這台車是怎麼了嗎？」引發熱議。對此轄區大安警分局敦化南路派出所警方證實，該輛轎車是車主誤停私人停車位，警方知悉後曾詢問車主，針對車子遭紙板亂貼惡搞行為是否提告，車主自知理虧不予追究，並未出面報案。

▲女富商請代駕停車、代駕司機卻停錯車位遭數名女子把整台車貼滿標語、過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲女富商請代駕停車、代駕司機卻停錯車位遭數名女子把整台車貼滿標語、過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區敦南所警方表示，這輛黑色高檔TOYOTA  ALPHARD轎車市價近3百萬元新台幣，登記在一名女性名下，警方事後針對此事進行訪查；車主無奈表示，她16日晚間有應酬需要飲酒，之後便雇請專業代駕公司幫忙把愛車開回該處、對外開放的收費停車位。

▲有網友發現一處停車格內的黑色轎車遭貼滿紙板。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲有網友發現一處停車格內的黑色轎車遭貼滿紙板。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

沒想到代駕司機卻誤把愛車停到別人的私有停車位後離去，17日上午就發現愛車被貼滿「惡霸停車」、「侵占」、「私人車位」等標語，車主自知理虧，把標語清理乾淨後駛離，並不願計較這件事情。

警方也指出，這種汙損對方車輛的警告方式，並不容易構成刑法毀損罪嫌，肇因毀損需要造成物品不堪使用、或者失去部分效用才構成，若車主有心追究只能從民事方面提出求償。

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