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星巴克「7項隱藏服務」全免費！她驚呆：超佛　釣出前店員解惑

▲星巴克萬芳醫院門市。（圖／記者張慶輝攝）

▲連鎖咖啡店星巴克。（圖／記者張慶輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

咖啡店龍頭星巴克深受國人喜愛，也一直給人高級、很潮的形象；不過，竟然也有多項免費的隱藏版服務。一名女網友驚喜發文，直呼「未免也太好了吧！」話題掀起熱議，也釣出前店員現身解惑。

女網友在Dcard提到，每次到星巴克買咖啡，都是純粹有需求，很自然地提出來，完全不知道居然有內建的隱藏版服務，重點還是免費的，包括提供飲料提袋、免費加料、更換糖漿、精確調整甜度、牛奶可選擇，還可以調整飲品熱度

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原po表示，自己只用過提袋和調整甜度，「也想問星巴克店員這些事是真的嗎？假如是真的未免也太好了吧！」另外，對於牛奶可換低脂、全脂或豆漿這點，她覺得相當貼心，身為豆漿狂的她直呼，之後一定要來試看看。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克有多項免費的服務。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

po文釣出前店員解惑，強調並非所有飲料加料都不用錢，「免費加料是建立在飲料本身有的物料加倍，例如：巧克力可可碎片多碎片、焦糖瑪其朵多焦糖醬。」

至於更換糖漿的部分，原本飲料有加糖漿者可做更換，像是香草那提換榛果糖漿，焦糖瑪其朵的香草糖漿換焦糖糖漿，按照以上原則才不用加錢；若是冰拿鐵要加焦糖醬，則得加10元，依此類推。

▲▼北港星巴克。（圖／記者陳詩璧攝）

▲飲品可以有條件的免費加料。（圖／記者陳詩璧攝）

最後，她不忘補充，「免費加料的量都是以原有的配方兩倍內為限，如：中杯可可碎片原先是三匙可可碎片，最多可以加到六匙，也有其他人提到太妃糖漿目前不能更換，是因為太妃糖漿是期間限定的物料，其他時期的限定品項也是這樣喔！」

對此，網友們紛紛回應，「長知識了」、「我不知道有提袋耶」、「原來提袋是免費，還想說怎麼看到好多人都有」、「抹茶豆漿最好喝」、「這篇我要收藏」；另外，還有熟客加碼曝超佛免費服務，笑說「星巴克還可以幫忙磨咖啡豆，即使不是他們家的牌子。」

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