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星巴克、Cama café、貢茶便宜喝　超過20款暖飲最低只要11元

東森購物網（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網集結泡麵、米、飲料、沖泡飲品、茶葉等推出聯合慶。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

延續雙11買氣，東森購物網推聯合慶，主要集結泡麵、米、沖泡飲品等，消費滿額再享現折，在這波民生物價陸續喊漲的態勢中，讓荷包可以喘口氣；蝦皮購物攜手星巴克、Cama café、貢茶等飲料，超過20款暖飲最低只要11元；樂天市場則是精選多款保暖小物，為冬天做準備。

東森購物網在今年雙11業績開紅盤，統計單日業績，全通路總銷金額5.3億元，整個活動檔期突破16億超越去年，延續年度大檔買氣，站上再開專區集結泡麵、米、飲料、沖泡飲品、茶葉等民生用品推聯合慶，尤其指定麵食品項消費滿299元現折30元，讓消費者在這波促銷中便宜購入，有感低價省荷包。此外也提前備戰雙12，精選美妝3折起，使用東森幣最高折抵60%。

蝦皮購物（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲超過20款熱門飲品最低下殺11元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

時序進入秋冬，最適合來杯熱熱的飲品讓自己暖起來，星巴克、Cama café、貢茶等飲料品牌，祭出超過20款冬季暖飲，11/18當天凌晨0點在蝦皮購物限時下殺，貢茶奶蓋黑糖烏龍最便宜只要11元，其他優惠如全家中杯熱美式咖啡20元、CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式25元、Cama café中杯經典黑咖啡29元，星巴克特大杯太妃核果那堤也有156元暖心價。

另外，0點、12點、14點、16點、18點、20點、22點，共7個時段，加碼推出限時瘋搶超便宜1元起，其中特別推薦施巴Sebamed運動沐浴乳、黑師傅超人氣酥脆捲心酥、P&G衣物芳香顆粒，原價259～550元不等，4項精選商品通通用1元銅板價就能入手。

今年入秋寒意明顯，樂天市場指出，自11月以來，站上出現搶購暖暖包、保暖小物、禦寒電器等商品，銷售量與上個月同期相比成長3成，其中暖暖包更是成長超過近一倍，觀察發現消費者不僅在乎保暖效果，更注重商品的設計、趣味性的防寒小物，占整體銷售量2成。

樂天市場精選多款保暖趣味小物，如貓爪造型暖腳器、清新水果保暖滑鼠墊、暖宮腰帶、ROOMMI陶瓷電暖器，能針對特定部位加熱，且用USB就能充電，是除了暖暖包之外，也很受歡迎的保暖商品。還有可以全天55℃恆溫加熱的智能恆溫保溫杯墊，強調隨時可以喝杯熱茶暖身。

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