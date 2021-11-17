還沒告白就被打槍！他落淚公開「心儀女240字拒絕文」　網全讚爆

▲原po還沒告白就被打槍了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

如果喜歡的人也喜歡自己，絕對是浪漫又美好的相遇，但如果對方沒有一樣的心意，互相說清楚後繼續當朋友，也是很難得的緣分，一名男網友一早起床，收到心儀女生傳來的「拒絕訊息」，讓他撕心裂肺，甚至連告白的話都還沒說就被拒絕了，不少網友看完訊息後，紛紛大讚「是個好女孩，難得的清流！」

男網友在Dcard上發文，「沒告白先被拒絕」，明明沒有特別勤快回訊息，或是開話題，但對方早就察覺到他的心意，在深夜打了一串文給他，「一早起來看到真的是撕心裂肺」，不曉得開如何回覆，還能有機會跟對方當朋友。

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他po出女生的訊息內容，「其實我有點想問，你有時候類似丟球般的話，到底是不是認真的，是真的話，那我可能要跟你鄭重的道歉，對不起我可能無法接受你的心意」，並附上一個雙手合十的圖案，好幾次都想要直接說，但是怕會傷到原po的心，可是又覺得拖越久，對彼此都不負責任。

▲對方很有禮貌地拒絕了原PO。（圖／翻攝自dcard）

女生表示，如果是自己會錯意的話，請原po笑笑就好，「可能說完這些話，之後連朋友都當不成，但我認為還是得好好地、嚴肅地跟你道歉，無法回應你的期待，我也真心希望你可以過得快樂又幸福」。

許多網友看完訊息後，一面倒大讚女生，「你的眼光很好，這女生的回覆方式，是即使之後回想起來也不會後悔曾經愛過的人」、「她是個在乎你感受，而且溫柔的人」、「雖然是拒絕但她很有誠意，比一堆始亂終棄的好太多了」、「總比把你當工具人好吧」、「這樣做的女生很棒，現代社會中難得的清流」。

不過也有網友要原po不要放棄，「我之前也是這樣，跟當時還不是男友的他說不想浪費他的時間喜歡我，最後還是變男友了」、「他害羞了啦，你現在要乘勝追擊啊，不會有女生對不喜歡的男生打一長串字的」。但也有網友勸說，「為什麼一堆都在說女生很棒，甚至還有人說不要放棄，不怕原po暈的更慘下不了船嗎？」