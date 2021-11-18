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好市多買洗髮精…她見「下周特價」退貨被酸爆　網打臉：不退才可恥

▲▼ 好市多,人潮（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多買洗髮精「隔週特價想退貨」，網友狂酸他可恥，真相曝光超打臉。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）退貨機制相當方便，但也因此發生不少爭議事件。一名網友在臉書社團表示，她日前在好市多買了一組洗髮精，但不久後發現該款洗髮精下週會特價，就詢問大家「可以買特價品，再用原價退貨嗎」，貼文一出立刻引發網友論戰。

原PO在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」表示，她上週在好市多買了一組洗髮精，已經帶回家拆開使用，但她又發現下一週該款洗髮精會特價，「我可不可以下週買一組特價品，然後拿『未拆封的新品』退貨退原價呢，希望各位幫忙解惑，謝謝」。

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貼文一出立刻引發網友論戰，有網友認為原PO的想法不可取，「不是一樣用得到，多買一組也很划算吧」、「這種的退貨感覺蠻不要臉的」、「為了那一點點錢，不用這樣吧，有點可恥」、「是有價差高到需要做這種事嗎」、「不要這麼沒有下限好嗎」、「早買早享受，晚買享折扣，人生不需要這麼糾結」。

也有人說「好市多本來就允許客戶退價差，你不退，我覺得你才可恥」、「這是個人權益問題，無關道德觀」、「超多無知的道德魔人」、「如果好市多給退貨，就是可以退貨啊，合理行為」、「可以到服務台說明直接退差價」、「好市多的機制，就是可以這樣退」。

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