貴婦大鬧微風遭上銬　警秀關鍵畫面駁執法過當：有先告知權益

記者張君豪／台北報導

熊姓貴婦9日在台北市信義區南山微風購買Max Mara系列大衣消費7萬餘元，質疑店家未先告知「不能退款」，而且風衣標牌是「S Max Mara」而非她想購買的正牌「Max Mara」，是中國大陸製、非義大利原廠。店家認為，該風衣出售已經修改剪裁拒絕退貨，雙方發生衝突，但信義警方到場，罕見以《警職法》施以管束手段，當場將她壓制上銬帶回，引發爭議。

▲貴婦大鬧南山微風服飾店，丈夫曾制止她，最後遭警方上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義三張犁派出所警方表示，這起糾紛發生在11月15日晚間8時25分，警方接獲百貨公司該櫃業者報案，稱發生消費糾紛，需警力到場協助。警方到場瞭解後，得知熊姓貴婦與丈夫廖男反映購買大衣外套尺寸問題，不滿商家拒絕退貨。

由於熊女當場情緒激動，當場出現叫囂、甚至動手毀損商家物品之脫序舉動，經在場員警制止無效，最後無奈依《警察職權行使法》實施管束。不過，事後有網友在臉書PO文質疑警方執法過當。

貴婦丈夫發文解釋，臨櫃理論看到多名店員包圍開始害怕，後來妻子情緒失控，在場女警並未安撫，而是宣告要管束並亮出手銬，導致妻子情緒失控。丈夫想拉開老婆離開，但女警暴怒說「剛才和你好好說話你不聽、先管束」、「再鬧的話要使用辣椒水！」事後熊女赴醫院驗傷。

17日上午，信義警分局再度公布一段更完整的警員值勤密錄器畫面，顯示該分局三張犁派出所警網到場時，男警員有先告知熊女，她與業者消費糾紛，可洽詢消保官或者民事調解管道解決，因在熊女營業場所咆哮、並開始有不理性肢體動作，警員須兼顧該店家、以及同樓層其他無辜商家做生意權益，經告知勸導無效後，才讓女警使用強制力壓制帶回管束，並非貴婦所指控警方一開始就使用強制力、警方沒有執法過當問題。

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