機車也GG「好市多500元低消新制」　鄉民2解方破解：停車真的免費

▲好市多機車收費新制曝光！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

為了杜絕上班族、居民霸占車位的亂象，好市多各分店接連實施停車收費制，不料12月20日起，高雄大順店連機車位也要實施收費新規，引發一票會員不滿，直指根本是變相低消。對此，有網友提出「2種解方」，這樣停車就免錢了！

高雄大順店貼出最新公告，指出12月20日起機車停車每小時收費50元，會員當日消費滿500元則可折抵3小時（含），但超過3小時，依每30分鐘25元收費。此消息曝光後，引發網友看傻了。

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底下留言刷一排怒火，「機車算小時的有點太多了，應該前30分鐘或1小時免費才對...不然有時候只是要去退個貨而已」、「騎機車能載的東西有限，500是有點高」、「500太高了吧，200還差不多」、「支持剪卡，抵制好市多，不要去不就好了」。

不過也有網友直呼很合理，「合理～杜絕停免費的有心人」、「非常支持喔！給你停室內本來就要收」、「進去買不到500也不容易，減少賣場散步民眾，ok啦」、「合理，不過加個前30分免費更好」。

▲大順店汽機車將同步收費，500元可折抵3小時！（圖／記者劉維榛攝）



對此，有鄉民在PTT以「好市多500元低消破解法」為標題直呼，不懂好市多低消破解這麼簡單，為何要抗議？「每次去買不到500元，就拿個體積小高單價的東西，下次去再退掉，不夠低消再買再退再買再退，以此類推！」

另一名網友也回文提出解方，「其實好市多要防止隔壁的義享或是沒買東西的停車，只要刷會員卡就好了啊，畢竟都要繳會費還要多收停車費，不怎麼合理，不過買不到500元的機車族可以改停義享天地，再走過去，就不用停車費了。」

不過第一種方法曝光後，反被網友狂打臉，「啊你第二次去退貨是不用停車膩，可憐」、「你可以試看看幾次，會不會被取消會員」、「幫人代購就破解了啦」、「窮鬼還是去鄉下雜貨店吧」、「時間成本都不用算嗎？可憐」、「看來好市多要掃除低端仔，真的收到成效」。

▼網友也質疑，義享天地都沒位置了，是要怎停過去！（圖／翻攝PTT）

