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大順店突公告機車收費　高雄人曝「和隔壁有關」：好市多不好明說

▲▼高雄大順店機車收費新制（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲大順店貼出最新公告。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

好市多（Costco）高雄大順店宣布，12/20起機車停車場將收費。對此，不少在地人直指，原因和隔壁的「義享天地」有關，「只是好市多也不好明說！」

大順店貼出最新公告指出，12/20起機車停車計時收費每小時50元，會員當日消費滿500元，停車最高優惠可折抵3小時（含）；若是停3小時以上，依每30分鐘25元收費。

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▼為了杜絕上班族、居民霸占車位的亂象，好市多各分店接連實施停車收費制。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼好市多,停車,收費（圖／記者劉維榛攝）

對此，許多網友直指大順店這新措施，和隔壁的「義享天地」有關， 「因為隔壁是義享天地！很多人都逛義享，來好市多停免錢的！真正消費者和員工都沒位子停了，使用者付費很剛好」、「其實都是停車之後去逛義享天地的客人造成的！只是好市多也不好明說。」

有人說，「因為義享天地沒有員工機車停車場，所以在那裡上班的員工都把機車停在好市多，導致要去好市多買東西的人都很難找到機車停車位。」

根據義享天地官網資訊，館內設有1649個汽車位、1242個機車位，且目前機車停車免收費。《聯合新聞網》報導，業者回應，除了館內車位，還備有300個戶外停車場讓員工停，附近也有特約停車場，應和網友所說的「導致好市多要收停車費」無關。

▼義享天地旁就是好市多大順店。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄義享天地購物中心。（圖／記者吳世龍攝）

▼義享天地「義享時尚廣場」今年3月開幕時盛況。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

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