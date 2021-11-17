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「上銬帶走剛好！」貴婦大鬧微風　486先生籲提告：沒錢買什麼大衣

記者曾筠淇／綜合報導

一名貴婦9日在微風南山購買Max Mara系列大衣，事後想退貨未果，大鬧專櫃被警方上銬逮捕引起爭議。貴婦先生將影片PO上網取暖，然而網友一面倒不挺，就連團購達人「486先生」也忍不住直呼，「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀！」

針對服飾業者與貴婦的退貨爭議糾紛，熊姓貴婦認為微風南山的風衣定價居然要價7萬多元、官網售價僅要3萬元新台幣，且風衣標牌是「S Max Mara」並非她想購買的正牌「Max Mara」，是中國大陸、非義大利原廠，因此想退貨。不過店家認為，該風衣已經出售且修改剪裁，所以拒絕退貨。

對此，熊女與丈夫覺得風衣並未修改，結果卻被拒絕退貨退款而感到不滿。雙方因此爆發激烈口角衝突，事後警方罕見以《警職法》施以管束手段，當場將人壓制上銬帶回，引發爭議。

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事件曝光後，不只網友罵翻，團購達人486先生也在臉書粉專上表示，「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀（毀損）、公然汙辱（公然侮辱）等！」他認為，如果要買最低價，上網買不就好了？沒那個錢還買什麼大衣？「真的是好笑！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

▲486建議店家提告。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

回顧整起事件，貴婦丈夫在臉書社團「爆料公社」上發文，提到臨櫃理論時，妻子因被多名店員包圍而開始害怕、情緒失控，然而到場的女警並未安撫妻子，還說要管束並亮出手銬，導致妻子情緒崩潰。丈夫原先想要拉老婆離開，但女警卻說「剛才和你好好說話你不聽、先管束」，如果再鬧下去，「要使用辣椒水！」

丈夫指控自己遭男警撞開，只能看妻子被一群警察壓制上銬，「女警為了控制我老婆，直接將她的頭撞壓在地，如此執法真的有必要嗎？」他說大衣是自己送給愛妻的結婚周年禮物，為何結婚紀念日會變成這樣，遭受這種程度的霸凌，「我老婆是深圳人，她非常愛台灣，逢人都說台灣的好，但是親歷了這個執法的過程，讓她非常恐懼。」

信義警分局說明，三張所警員為制止熊姓貴婦失控行為，避免妨害其他店家營業及衝突擴大，並根據警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置，並無傷害當事人之行為。

▼貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

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