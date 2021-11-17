鍋燒意麵浮一層「詭黃芝麻粒」！他仔細一看崩潰：滿滿的蛋白質

▲有網友點了鍋燒意麵後發現，上層竟浮了一層「不明芝麻粒」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名男網友近日買了一碗鍋燒意麵正要享用，卻發現有許多「黑黑黃黃的東西」漂浮在湯汁和麵條上，結果仔細一看才發現竟然是螞蟻，而且還多達數十隻，讓他瞬間看傻「滿滿的蛋白質」。誇張的畫面一曝光，馬上引發熱議，不少網友紛紛驚呼「真的快吐了」。

一名男網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見一碗看似還未動過的鍋燒意麵中，上頭被覆蓋一層滿滿類似芝麻的小黃點，不過仔細一看才發現，這些黑、黃點竟全都是螞蟻屍體，就連一旁的蓋子上至少也卡了6、7隻，不知是何時入侵到碗中，讓他直呼「這家的鍋燒意麵夠厲害，滿滿的蛋白質…」

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文章曝光後，許多網友也嚇壞留言，「仔細看我快吐了」、「鍋燒螞蟻上樹？」、「哪一家的沙茶？」、「煮了個螞蟻窩吧」、「現在的油蔥酥越來越細緻了」、「好想吐」、「也太多，配料是螞蟻窩嗎」、「好營養的一碗鍋燒意麵啊」、「第一眼以為是黑胡椒粒，看了幾秒才秒懂是螞蟻」、「這個太誇張了」、「一開始以為是芝麻」。

其中，有網友分享類似經歷，「我也點過某臭臭鍋～整鍋都是一樣的蛋白質！但我沒有回去申訴」、「曾有打開過意麵裡面躲好幾隻紅螞蟻，不知道為什麼牠們怎麼跑進去的」，不過也有店家解釋，「說真的，我也是店家遇過這樣的情形，這是意麵整包的時候（工廠）就被螞蟻入侵的，煮麵的店家真的不知道，也看不到的。」

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