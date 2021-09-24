奶粉罐邊緣「驚見成群死螞蟻」　廠商回覆惹怒她！兩派吵翻

▲好多螞蟻屍體。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前將喝完的奶粉罐壓扁時，看見蓋子內緣遍布螞蟻屍體，於是立刻聯絡廠商，怎料對方的回應更讓她傻眼。對此，網友反應兩極，也有人推測，可能是販售的藥局造成的，跟製造廠無關。

網友在「爆怨2公社」發文抱怨，小孩打從出生到現在快1歲了，都是喝這款奶粉，喝完的時候習慣把罐子壓扁才丟掉，結果發現盒子邊緣居然有成群已死亡的螞蟻。

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後來她跟廠商聯絡，也有專員致電回報，表示他們的包裝是經過高溫跟紫外線殺菌，並沒有問題，也直言是她使用完放置的問題，才會引起螞蟻。

一席話瞬間點燃原po怒火，認為廠商根本把問題都歸咎於消費者，「第一，奶粉我從藥局買回家後，直接放置保鮮盒；第二，如果是因為我沒保存好的話，我在泡奶時，一定會看見螞蟻，有父母會笨到看見螞蟻，還泡奶給小孩喝嗎？請益各位團友如何處理後續。」

對此，網友們紛紛回應，「還好剛換了其他奶粉，但我換是因為這紙盒也太容易受潮了吧！放湯匙的上蓋每次都會一堆奶粉撒在外面」、「或許是藥局保存環境造成，跟奶粉製造廠無關」、「現在死無對證當然拚命推啊」、「我覺得是包裝紙盒、紙類存放要在通風良好的環境；不然容易紙類受潮、奶粉散發出來的味道會比一般乾燥下更容易引起螞蟻、哪個環節出錯、很難釐清！廠商給你的回答也是官方回應」。