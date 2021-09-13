「鍋燒意麵」掀口感論戰！老饕曝美味關鍵　傳授加1味：會昇華

▲鍋燒意麵討論文，意外引發口感論戰。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

熱騰騰的鍋燒意麵是許多人的小確幸，黃澄澄的油炸麵體吸飽沙茶香的湯汁，滿滿的海鮮料再配上半熟蛋，讓人心靈、肚子都超滿足。有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他看影片才知道，鍋燒意麵的麵體是油炸過後的雞蛋麵，便發起閒聊「知道鍋燒意麵的成分嗎？」話題一出，意外引發一場口感論戰。

貼文一出，就有人抗議，「不知道，但我覺得他的麵硬硬的，噗喜歡」、「不喜歡這種麵的口感」、「不喜歡加一，難吃得跟橡皮筋一樣。」喜歡的網友則怒駁，「說意麵像橡皮筋是不是的吃錯了」、「喜歡鍋燒意麵，而且絕對不能泡爛要半硬不軟」、「用炒的也超好吃的」、「明明就很好吃QQ！」

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話題吸引老饕現身，「鍋燒意麵的口感是條狀蒟蒻，但咬了會化開，跑出蛋跟麵粉的味道」，這時就要視湯頭，決定麵體味道濃郁程度，所以每間店的湯頭不同，香味也不一樣，「有些是熬豬大骨，有些是熬雞骨加蔬菜水果加米酒，有些湯頭熬過會再加雞粉或大骨粉或味素調味，完全沒有吃過用橡皮筋熬的湯頭。」

另外，還有人在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「到底是誰才會吃鍋燒意麵這東西啊？」吸引許多專業吃貨留言，認為除了湯頭很重要，再加一樣東西就是超絕神吃法，「鍋燒意麵的本體是沙茶」、「加沙茶就會變很好吃」、「加了沙茶什麼都好吃」、「必加沙茶……加了又是另一種風味。」