螞蟻兵洩密　人類大腦3000年前因「社交」集體縮小

▲最新研究發現人腦縮小的原因。（示意圖／路透）

實習記者徐敬璇／綜合報導

大腦是人類最複雜的器官，依「演化論」記載，大腦體積一直是呈現增加的狀態，但在距今不久的3000年前，卻出現集體縮小的趨勢。最新研究報告指出，科學家以「螞蟻社會」作為研究範本，發現人腦會因社交程度改變尺寸大小。

據美國科學學會EurekAlert報導，研究人員將985個人類顱骨化石和現代人類做比較，發現人腦的體積在210萬年前和150萬年前的時段曾明顯變大，並在約3000年前集體縮小，推測事發原因和飲食營養的進步有關。

研究人員Traniello提出，如果只透過參考化石，很難找出人腦尺寸變動的根本原因，但透過研究螞蟻社會的運作，觀察牠們如何進行群體的分工策畫、生產食物，這些和人類相似的共通點，將能幫助解釋「社交」對腦部的影響。

《生態學與進化前沿》雜誌的研究表明，透過觀察織葉蟻、切葉蟻、富美家蟻的大腦尺寸、結構和能量使用，發現「群體認知」和「分工模式」會造成腦袋大小的變化，也代表生活在社會群體中，大腦會為了提升效率而縮小尺寸。

研究顯示，腦袋愈大，所消耗的能量越大，而較小的腦袋則消耗較少能量，現今人類社會的知識外化，讓個體不需儲存大量訊息，「智慧群體化」便是大腦尺寸縮小的原因。