▲新北動保處推廣生命教育，三芝國中師生為愛風雨無阻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處提供各級中小學校師生優質教育服務學習環境，三芝國中輔導組長王筑筠10月22日帶領學童，前往三芝動物之家進行親身體驗生命教育參訪課程，駐區獸醫謝弘斌全程陪同示範教學，循序講解動物保護法簡介、流浪動物之家收容環境設施，讓毛寶貝和孩童們拉近了彼此間距離，互動過程中留下美好學習歷程。

三芝國中輔導組長王筑筠表示，當天一行人風雨無阻浩浩蕩蕩從學校出發到山上的三芝區動物之家參訪，孩子們雖然住在三芝，但大多數人從未到過動物之家。進入園區就有迎賓犬小黃在門口迎接大家，動物之家駐區獸醫謝弘斌及動保員熱忱接待師生。

▲三芝國中師生參加生命教育活動很開心。

動物之家駐區獸醫謝弘斌為大家介紹動物之家捕蛇及捕蜂第一線人員如何辛勤工作，並示範如何使用捕蛇長夾，學生們都很專注地聆聽；接著獸醫師也宣導禁止使用捕獸鋏，並提醒孩子如果在郊外看到這種裝置千萬不要碰觸，並告知家長通報動保處派員摘除，以免發生危險。

三芝公立動物之家現有收容75隻狗狗，駐區獸醫謝弘斌帶領孩子們進行園區參觀，並以兩人為一組方式進行餵食體驗，學習如何和狗狗互動，這是學生們最熱愛的活動，大家都很興奮地想要餵飽每一隻收容的狗狗。

▲國中孩子們學習如何正確抱貓。

另外也安排喜歡貓的同學與貓咪進行近距離的接觸，學生們都從與動物的互動體驗中，學習尊重生命、體驗與不同物種間的情感交流，讓孩子在學校知識的學習之外，也能接觸與流浪動物相關的知識，啟發孩子的愛心與責任感，作為校園學習生命教育宣導的最佳示範。

動保處表示，持續與教育局合作推動校園生命教育課程，各級學校可就近到動物之家戶外參教學，新北市動保處表示，新北市現共有8所動物之家，歡迎各級學校師生來辦理生命教育，課程內將會零距離接觸毛寶貝，將生命教育推廣出去延續生命的熱情。

▲可愛的貓咪爭相來撒嬌。



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