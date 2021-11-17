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新北八里帝王柑正值產季　甘甜爽口帶有檸檬清香

▲新北八里帝王柑正值產季 甘甜爽口帶有檸檬清香。（圖／新北市農業局提供）

▲褚永興農友已種植帝王柑11年。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里帝王柑上市了，為柑橘季正式揭開序幕。帝王柑為八里新興柑橘品項之一，種植於排水量好的山坡地，因此八里山區為適宜的生長環境，目前種植面積約3公頃左右，今年產量約為2千斤。

種植帝王柑已有11年的褚永興農友，過去聽聞北部很少人種植並且果肉好吃而開始種植，現在果園約有300株果樹、年種植面積0.5公頃。帝王柑有著亮綠色的果皮，剝開後，檸檬清香撲鼻，柔軟多汁、清甜爽口的果肉。

農友表示，北部的帝王柑由於早晚溫差大，果皮不需轉紅即可食用，因此有著亮綠色的果皮，外表看起來像柳丁。甚至青甜不帶酸味的口感及果肉的色澤都接近柳丁，但果皮卻像橘子一樣好剝。農友堅持友善耕作，並定期剪枝。帝王柑病蟲害較少，但會因果皮較薄而造成裂果，使得果園地上有少許落果。

▲新北八里帝王柑正值產季 甘甜爽口帶有檸檬清香。（圖／新北市農業局提供）

▲從左依序為柳丁、帝王柑、砂糖橘、佛利蒙與其果肉。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為延續地方農特產品上市時間，發展地方多樣性柑橘類果品市場，農會積極尋找適合當地氣候、較抗病蟲害、容易管理且具有市場性的果品品項。

蔡秋煌說，柑橘季從11月中旬至到新年期間有不同品種的柑橘上市，而帝王柑的產期約從11月中旬至12月中旬，大約1個多月，今年因夏天雨水較多，帝王柑產量減少，但吃起依舊爽口甘甜，且每顆果實變大，目前種植面積有逐年增加，平均每台斤60～80元不等。

農業局表示，經過農民一年的精心栽培，柑橘季終於來了，除了帝王柑外，還有砂糖橘、佛利蒙、天王柑等品種，因為適地適種，種植出的果品風味清香、柑甜美味。整個柑橘產季從11月中旬到新年期間都陸續有產品上市，相關訂購資訊請洽八里區農會：02-2610-2996。

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