台南東區醫師讀書會　王定宇說明台南高鐵站國家重大建設

▲台南東區讀書會會長王正坤醫師（右），邀請王定宇立委與市警一分局說明台南高鐵站等國家重大建設及醫療暴力的預防與處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市東區數百位診所醫師與2家大型醫院組成「台南東區醫師讀書會」，16日中午於台糖長榮酒店舉行會議，讀書會會長王正坤醫師，邀請王定宇立委與市警一分局說明台南高鐵站等國家重大建設及醫療暴力的預防與處置。

王定宇立委長期爭取規劃興建台南東區與南關線的國家重大建設，台南高鐵站除了陽明交大、成功大學、中研院、工研院、綠能、AI、自駕車等產官學機構進駐以外，王定宇立委更向醫師們簡報台南高鐵站已經由行政院規劃成大醫院園區，闡述成大醫院的願景與規劃執行進度，目標是成為雲嘉南醫療重鎮與國際醫學界的領頭羊。台南市警一分局也指導醫師如何預防醫療暴力，發生暴力時應該如何處理。

台南東區醫師讀書會會長王正坤醫師指出，這次新冠肺炎疫情，醫界的努力功不可沒，全國各醫院與診所醫師參與協助注射疫苗，迅速提高疫苗覆蓋率，讓社會解封，人民提早恢復正常生活。台南東區醫師們定期聚會、關懷社會、充實醫學知識與討論醫療政策，有些醫師遭受疫情打擊，營業額急速下降，可是仍然全心投入疫苗注射工作，用愛心協助民眾維持健康。

王定宇立委的選區曾經包含台南東區、南關線與永康區，對於規劃執行整個區域的重大建設不遺餘力，長期協助醫界與民眾安居樂業。台南高鐵站的重大建設除了綠能與醫療之外，為了配合沙崙綠能科學城發展計畫，台南市政府規畫「沙崙K-12全雙語」學校，這將是全台第1所公立K-12全雙語學校。

最近社會暴力事件頻傳，東區醫師讀書會會長王正坤醫師，特邀請警界蒞臨指導，台南市警察局第一分局超前部署，由陳猷元副分局長帶領團隊指導醫師，如果遇到醫療暴力等問題，該如何事前預防，事中面對，事後處理等對策，保障台南東區醫護人員擁有安全的執業環境。

王正坤醫師曾任台南市醫師公會理事長，現任台灣美容醫療促進協會理事長、台灣國際醫療衛生促進協會監事長與藝群醫學美容集團總裁，對於公共事務相當熱心，目前也擔任台南市警一分局義警中隊長，長期扮演醫師、警界、政府與社會大眾之間的橋樑，讓醫護人員無後顧之憂，讓台灣高品質的醫療資源可以繼續守護民眾健康。