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貴婦7萬風衣退貨不成大鬧微風　新北消保官接獲申訴

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊蕓／新北報導

一名熊姓貴婦花7萬多元買北市微風南山百貨的「S Max Mara」風衣，回家後發現非義大利原廠，所以回店家要求退換貨，但因為有修改剪裁過，被店家拒絕退換，最後情緒激動損壞店家商品，遭警方壓制上銬。新北市消保官王治宇表示，已接獲此申訴案，將由經發局發文詢問業者意見，並由消保官找雙方召開協調會議進行釐清，若仍無法成立共識並和解，再進入調解程序。

事件起因是熊姓貴婦在微風南山花7萬多買「S Max Mara」風衣，回家以後卻發現是中國製造，並非義大利原廠，而且她本來想買的是「Max Mara」系列風衣，於是回店家要求退換貨，不過那件風衣已經有修改裁剪過，所以沒辦法退換，熊女聽完情緒激動失控，甚至出手損壞店家商品，遭一群警察上銬壓制，額頭還留有紅腫傷痕，引發執法過當爭議。

貴婦鬧微風南山遭銬尖叫「我要回大陸」　丈夫發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

▲貴婦鬧微風南山遭銬尖叫「我要回大陸」　丈夫發文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）

貴婦的先生在現場也錄製了一段影片上爆料公社討公道，不但批評微風南山待客之道，還怒批「消保法就是一個沒用的東西」。不過，這對夫妻事後還是向消保官提出申訴。

新北市消保官王治宇接受《東森新媒體ETtoday》訪問時證實，已接獲此申訴案，將由經發局發文詢問業者意見，並由消保官找雙方召開協調會議進行釐清，若仍無法成立共識並和解，再進入調解程序。 

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