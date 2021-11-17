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貴婦退貨「7萬大衣鬧劇」業者反擊了！　724字聲明還原事發經過

記者鮑璿安／台北報導

日前一名熊姓貴婦前往微風南山購買Max Mara品牌大衣，因提出修改袖長服務，收到大衣後卻發現標牌是支線「'S Max Mara」，且產地非義大利而是在大陸，進而對比價格，發現對比官網售價買貴了3倍，因此認為遭到調包與店家發生衝突。對此Max Mara代理商華敦集團發出聲明還原事發經過並回應：「熊小姐所說的黑店、調包均為不實指控。」

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲貴婦大鬧南山微風服飾店遭警方以強制力壓制上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

Max Mara以旗下大衣聞名，對於該名貴婦消費理解上出現差異，Max Mara代理商華敦集團表示，「’S Max Mara為其中一休閒系列，並非如該名消費者指稱的S牌。」並解釋不同國家之訂價未必一致，且Max Mara總公司原廠指定之製造商遍布全球，「倘該名消費者可提供其所稱多倍價差之資料予本公司確認，本公司亦會向Max Mara總公司反映。」

據了解，Max Mara主線經典大衣的定價區間，不論是泰迪熊大衣、101801大衣的在台售價都要15萬元起跳，唯有支線'S Max Mara因面料、生產地皆不同，才有可能出現7萬元內的大衣價位，經過比對，貴婦該款在官網上的名稱的確屬於支線'S Max Mara，品牌也確實依該名消費者購買時之指示而進行袖長修改服務。

華敦集團在台灣代理銷售品牌有MAX&Co.、Max Mara、Weekend by Max Mara、SPORTMAX等，集團於1955年在香港創立，在台灣、北京、上海、廣州、及深圳瀋陽均設有分公司，Max Mara微風南山店則是在2019年4月風光開幕，不僅是信義唯一店，更在一樓進店入口位置相當顯眼，對於此消費糾紛，微風南山不作回應。

華敦集團全文聲明如下：

首先，本公司對此消費糾紛所引發的新聞探討與社會資源耗費，深感抱歉。

有關消費者熊小姐與其配偶對本公司惡意不實的指控，包括本公司為黑店、調換商品、未依約修改商品……等，皆屬惡意誹謗本公司之行為且與事實不符，本公司在此鄭重聲明如下：

當日該名消費者選購商品後，因其表明需修改，故店櫃人員告知需要數個工作天，修改後再予快遞寄出，該名消費者所收到之商品確實為其在店櫃試穿之同一件。而本公司為唯一合法之Max Mara台灣代理商，所販售之商品系列皆為品牌正品，不會任意更換。

Max Mara為品牌名稱，旗下有眾多商品系列皆於本公司店櫃販售，’S Max Mara為其中一休閒系列，並非如該名消費者指稱的S牌。至於該名消費者所指產地問題，Max Mara總公司原廠指定之製造商遍布全球，係由Max Mara總公司原廠指定之製造商進行製造，再配送商品予本公司進行銷售。

本公司代理之商品訂價皆遵守代理商合約及規範辦理，不同國家之訂價未必一致，而其他網路商品是否為合法代理商商品及訂價為何，概與本公司無關，亦無法逐一比較。然，倘該名消費者可提供其所稱多倍價差之資料予本公司確認，本公司亦會向Max Mara總公司反映。

本公司已確實依該名消費者購買時之指示而進行袖長修改服務，且保有相關修改證明單據與修改證據。至於該名消費者及其配偶於110年11月15日在本公司微風南山門市情緒激動、甚且有叫囂、毀損物品及妨害自由之脫序舉動，因嚴重影響賣場之公共安全與秩序，妨害他人安寧，故微風南山百貨商場乃主動報警處理。

本公司就該名消費者各種不實指控而誹謗本公司聲譽及毀損店內物品等行為，已蒐集相關證據並提交專業法律顧問研擬後續之處理程序。

對該等對本公司惡意不實指控，本公司再次鄭重否認並重申保留法律追訴權。
本公司前線的銷售人員，將繼續秉持熱忱，為每一位客戶用心服務。

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